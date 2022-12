Sainz test regenbanden Pirelli voor 2023 op Fiorano

Het is iets meer dan twee weken geleden dat de Formule 1 het seizoen in Abu Dhabi afsloot, maar het werk is voor Ferrari in ieder geval nog niet gedaan. Op Pista di Fiorano voelt Carlos Sainz dinsdag de Pirelli-regenbanden voor 2023 aan de tand. Het betreft de eerste dag van een tweedaagse test. De Madrileen begon dinsdagochtend op intermediates en schakelde later over naar droogweerbanden. Het droge asfalt werd vrij snel natgemaakt door een automatisch systeem langs de baan en dus vervolgde hij zijn weg op de regenband.

Het afgelopen Formule 1-seizoen was er nogal al wat kritiek op de regenband, waardoor coureur deze het liefst links lieten liggen in natte omstandigheden. Pirelli zet dus alles op alles om het een en ander te verbeteren. Ferrari zet het werk voort dat Robert Kubica afgelopen weekend op Paul Ricard begon. De Pool klom in de Alfa Romeo C42 en testte diverse banden van Pirelli. Het doel was duidelijk: zoeken naar rubber dat eenvoudiger is op te warmen. Pirelli wil graag dat de banden op temperatuur komen zonder dat hierbij gebruikgemaakt moet worden van bandenwarmers. De Italiaanse bandenfabrikant wil graag dat de regenbanden volgend jaar al zonder bandenwarmers ingezet kunnen worden. Pirelli wil vanaf 2024 ook bij de slicks af van de bandenwarmers en sinds vorig jaar zet de F1 al stappen richting een verbod. De maximumtemperatuur van de bandenwarmers werd in 2021 gesteld op 100 graden celsius, en dit jaar ging die terug naar 70 graden. In races was het goed te zien dat als een coureur de pitstraat uitreed na een bandenwissel, het vaak meer moeite kostte om de banden op te warmen en de rijder meer gleed en moest corrigeren. Volgend jaar gaat de maximumtemperatuur terug naar 50 graden.

De F1-coureurs staan niet te springen om het afschaffen van de bandenwarmers. Max Verstappen gaf in het weekend van de Grand Prix van Mexico al aan dat hij tegen het verbannen is. Lando Norris was het met hem eens en stelde dat geen enkele coureur er voor is. Het doel is om te besparen op elektriciteitsverbruik. Het is dan niet meer nodig om alle apparatuur de wereld over te sturen. Het is tevens duurzamer. De Ferrari-coureurs zijn de eerste actieve coureurs die het testwerk op deze manier aftrappen. Hun oordeel zal uiteindelijk belangrijk zijn en een richting bepalen voor Pirelli.