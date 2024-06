Sainz teleurgesteld na P6: “Dacht dat ik voor pole kon vechten”

Ferrari maakte in de laatste training voor de Grand Prix van Spanje een prima indruk. Carlos Sainz zette de snelste tijd neer, terwijl Charles Leclerc met de derde tijd ook goed van voren zat. Het gaf Sainz het idee dat hij voor zijn thuispubliek voor de pole mee kon vechten, maar dit bleek ijdele hoop. Met een 1.11.746 kwam hij ruim drieënhalve tienden tekort voor de eerste startpositie en was hij slechts zesde in de kwalificatie.

“Helaas kwamen we er in Q2 achter dat zodra Red Bull en McLaren de motor opendraaiden, ze een voorsprong op ons hadden”, zegt Sainz na afloop tegen onder andere Motorsport.com. “Dat is teleurstellend, want ik had na de vrije trainingen echt het idee dat we dit weekend voor de pole-position konden vechten. Nu kun je zeggen dat als ik drie honderdsten sneller was geweest, ik derde had gestaan op de grid. Maar ik kijk meer naar het gat naar Lando dan naar het gat naar Mercedes en drieënhalve tienden is best veel tijd in Barcelona.”

“Ik weet niet wat er met Checo en Oscar gebeurd is, maar Red Bull en McLaren waren in principe buiten ons bereik”, constateert Sainz, om daarna op te merken dat hij wel geniet van de kleine verschillen in het veld. “De vier coureurs van Mercedes en Ferrari zaten binnen een tiende van elkaar. Dat zat extreem dicht bij elkaar, want ontzettend leuk is. Maar ik had dus eigenlijk verwacht dat ik voor de pole kon vechten of op zijn minst binnen een tiende of anderhalve tiende van de Red Bull en McLaren had kunnen zitten. Want drieënhalve tienden is een groot verschil.”

Sainz hoopt in de race naar voren te kunnen komen. “Je startpositie is erg belangrijk in Barcelona, maar ik heb goede hoop dat we nog steeds een sterke race kunnen hebben, als we een goede start hebben, in de mix blijven en vervolgens kunnen spelen met undercuts en overcuts.”

Dubbel gevoel bij Leclerc

Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc start zondag als vijfde. “Het weekend verliep tot aan de derde training vrij moeizaam bij mij. Ik had het behoorlijk zwaar in de eerste en tweede training, toen ik met het oude pakket reed omdat we de twee auto’s met elkaar moesten vergelijken. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik een beetje laat in het ritme kwam”, vertelt Leclerc. “We hebben voor vandaag behoorlijk wat aan de auto veranderd en ik voelde me meteen een stuk beter in de auto. Alleen is de pace er gewoon nog niet. Ik ben dus blij met de progressie die ik heb geboekt van vrijdag naar zaterdag maar ik ben niet blij met de pace van de auto in de kwalificatie, want we zaten er verder vanaf dan verwacht.”

De Monegask had aan het einde van de derde training nog een akkefietje met Norris. De Ferrari-coureur werd in een snelle ronde opgehouden door de Brit, waarna hij ogenschijnlijk opzettelijk tegen de McLaren aan reed. Leclerc houdt het op een misverstand. “Ik remde om naast hem te komen, maar wilde ook niet de auto’s achter me in de weg rijden. Dus ik was enerzijds gefrustreerd over hetgeen gebeurd was en anderzijds druk in de spiegels aan het kijken om ervoor te zorgen dat ik niemand zou hinderen. Vervolgens kwamen we tegen elkaar aan, maar dat was meer een misverstand dan iets anders.”

