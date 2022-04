Sainz zwaar teleurgesteld na problemen in Q3: "Het was een ramp"

Ferrari was op vrijdag snel, maar zag Red Bull Racing terugkomen in de kwalificatie. Toch stond Carlos Sainz er de gehele kwalificatie goed bij met een vierde plek in Q1 en een tweede positie in Q2. Het laatste kwalificatiedeel verliep echter rampzalig. Waar Charles Leclerc op het belangrijkste moment de pole-position veroverde, ging het bij Sainz voor geen meter. Niet alleen telde zijn snelle tijd niet door de rode vlag vanwege de crash van Fernando Alonso, ook wilde de F1-75 na de code rood-situatie niet starten. Uiteindelijk kreeg het team zijn auto aan de praat, maar was er al kostbare tijd verloren gegaan. Een teleurstellende negende startplek was het gevolg.

"Veel beter, dat was in ieder geval een normaal rondje", liet Sainz weten tegen Sky Sports over zijn ronde die werd afgepakt. "Na de rode vlag hadden we een probleem met het starten van de auto. We waren dus vrij laat buiten. Ik kon daardoor de banden niet goed op temperatuur krijgen. Ik moest ontzettend haasten en begon daarom mijn ronde op heel koud rubber. Het was vervolgens een verschrikkelijke ronde. Alles ging fout in Q3 en dat is ontzettend balen aangezien ik voor pole-position kon gaan."

Kort na het uitstappen kreeg de Spaanse coureur een knikje van teambaas Mattia Binotto, maar daar had Sainz niets aan: "Hij weet dat ik boos ben. Dit soort problemen moet ons gewoon niet overkomen. Het was een ramp en ik ben totaal niet blij. Morgen is er weer een nieuwe dag en gaan we proberen de schade weg te poetsen. Ik hoop in ieder geval te slapen, al stap ik wel geïrriteerd mijn bed in", besluit een gefrustreerde Sainz.