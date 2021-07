Sainz: Teamgeest belangrijker dan strijd met Leclerc in kampioenschap

Na twee seizoenen bij McLaren maakte Sainz voorafgaand aan het F1-seizoen 2021 de overstap naar Ferrari. Daar werd hij gekoppeld aan Charles Leclerc, die door velen als de nummer één van het team en toekomstig wereldkampioen wordt gezien. De Monegask kwam in de eerste races van het seizoen sterker voor de dag dan zijn nieuwe teamgenoot. Maar Sainz begint de laatste races steeds beter in vorm te raken. In Monaco stond hij voor het eerst als Ferrari-coureur op het podium en ook in de races - met uitzondering van Frankrijk - bleef hij solide punten scoren. Op de Red Bull Ring slaagde hij erin om zesde en vijfde te worden, nadat hij de races aldaar als respectievelijk twaalfde en elfde moest beginnen.

Tijdens de GP van Oostenrijk werd Sainz middels een teamorder langs teamgenoot Leclerc geloodst, zodat hij op zijn mediums de aanval kon openen op Daniel Ricciardo. Dat had succes, waardoor hij dus vijfde werd. “We werken samen als een team en pushen zo hard als we kunnen om het team vooruit te helpen. Er zullen races zijn waarin Charles duidelijk beter is en andere races waarin ik hem voorbij moet laten, zoals ik deed in Portimao. Dat is logisch”, vertelde Sainz. Door zijn vijfde plaats in Oostenrijk is hij teamgenoot Leclerc tot op twee punten genaderd in het kampioenschap.

De onderlinge strijd in het kampioenschap vindt Sainz op dit moment echter niet belangrijk. Hij heeft liever dat de samenwerking met Leclerc en de sfeer binnen Ferrari goed blijven. “Het is echter belangrijk dat we opnieuw allebei een sterke race pace hebben laten zien, dat we goed samenwerken, dat we in de race sterker en sterker worden. In de laatste twee, drie races hebben we goede strategieën uitgevoerd, hebben we de races en banden goed gemanaged. We zijn bereid om op dezelfde manier te blijven werken, want de sfeer in het team is goed. We willen ons gewoon blijven verbeteren en wachten op circuits waar we sterker zullen zijn.”

Vertrouwen tanken op Red Bull Ring

Na afloop van de tweede race in Oostenrijk verklaarde Sainz dat hij met zijn sterke optredens aldaar vertrouwen had getankt voor de laatste races voor de zomerstop. “De laatste stint was leuk. Dat is altijd zo als je aan het jagen en achtervolgen bent. Ik slaagde erin om een aantal mooie acties te maken, mede dankzij Charles die mij voorbij liet om Ricciardo aan te vallen. Daar slaagden we in, waardoor we wat extra punten pakten. De snelheid was sterk, maar mijn vertrouwen in de auto was misschien niet zo goed als in de eerste race. We hadden het iets lastiger met de balans en de temperaturen, maar over het algemeen was het een goede double-header in Oostenrijk en een goede triple-header voor mij. Dat geeft mij vertrouwen voor de laatste twee races voor de zomerstop.”