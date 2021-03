Sainz begon 'iets te voorzichtig' tijdens debuut voor Ferrari

Sainz verloor bij de start een paar plekken omdat hij geen brokken wilde maken. Daardoor moest hij de rest van de race in de achtervolging. De Madrileen kwam uiteindelijk op de achtste plaats aan de meet, twee plekken achter teamgenoot Charles Leclerc. Ondanks dat een beter resultaat tot de mogelijkheden behoorde, vond Sainz dat hij een aardig eerste raceweekend achter de rug heeft in dienst van de formatie uit Maranello.

“Het was eigenlijk een prima weekend”, zei Sainz na de race. “Het resultaat was niet speciaal, maar ik voelde me dit weekend sterker dan het resultaat in de race en kwalificatie doet vermoeden. Ik liep de eerste ronden een beetje achter de feiten aan, misschien was ik iets te voorzichtig in mijn eerste ronden met Ferrari. Ik wilde zorgen dat ik de finish zou halen. Zodra ik twee langzamere auto’s te pakken had, de Aston en de Alpine, en ik in de vrije lucht kwam ging het beter. Ik was blij met de auto en kon het tempo van de wagen optimaal benutten. Het was een goed weekend. We krijgen nog 22 races en kunnen dan iets agressiever aan de race beginnen, de openingsfase kan nog beter. Ik moet zorgen dat ik iets meer van de auto kan vragen op dat soort momenten.”

Ferrari heeft grote stap gemaakt

Sainz eindigde zondag nipt achter Daniel Ricciardo, de man die hem afloste bij McLaren. Dat team eindigde in 2020 als derde bij de constructeurs. Het feit dat Sainz de wagen van zijn oude team zo goed kon volgen, zegt volgens hem veel. “Dat is bemoedigend om te zien. Vorig jaar reed ik Charles redelijk makkelijk voorbij, ik weet hoe groot het verschil was tussen McLaren en Ferrari”, vervolgde Sainz. “Ik kon de McLaren aan het eind bijna inhalen en mijn racetempo was een stuk beter dan Daniel, zeker aan het eind van de race. We reden een halve seconde per ronde dicht. Dat is positief, we kunnen hiermee vooruit. Het is een grote stap in vergelijking met vorig jaar. Nu moeten we de details op orde krijgen, zorgen dat we hard werken en steeds beter worden.”