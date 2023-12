Vorige week werd gemeld dat er een reële kans bestond dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 in de straten van Madrid afgelegd zou worden, in plaats van op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De FIA trapte vervolgens op de rem en meende dat er nog geen sprake was van een overeenkomst tussen beide partijen. Toch begint Madrid zich al warm te maken voor een potentiële stratenrace.

Carlos Sainz sr., beroemd rally-coureur bij Audi en vader van de gelijknamige F1-coureur, is geboren en getogen in de Spaanse hoofdstad. Tijdens de presentatie-evenement van zijn werkgever werd de Spanjaard gevraagd naar de Madrileense Grand Prix en of hij zich verheugt op een race in zijn geboorteplaats. “Ik denk dat je het antwoord wel kunt raden. Ik denk dat het essentieel is dat Spanje een Grand Prix heeft. Ik weet niet of het uiteindelijk één of twee wordt, maar als het bevestigd wordt, wat zeker mogelijk zou zijn, zou ik net als elke andere Madrileen heel blij zijn. Ik weet wat een Grand Prix [voor een stad] betekent en welke indruk het achterlaat."

Het enige wat een stratenrace in Madrid nog in de weg lijkt te staan is de huidige locatie voor de Spaanse Grand Prix. Barcelona zal zijn plek op de kalender niet willen verliezen en het lijkt onwaarschijnlijk dat de F1 besluit tweemaal naar het Zuid-Europese land af te reizen. Volgens Sainz hoort het niet zo te zijn dat het een race altijd op dezelfde plek gehouden wordt. “Ik denk dat Catalonië de race al vele jaren heeft gehad en daarvan genoten heeft”, vervolgt de Spanjaard. “Er is geen geschreven regel dat het voor altijd op dezelfde plaats moet zijn. De race is ook een tijd in Jerez afgelegd. Het zijn processen in de motorsport die vooruitgaan. Ik zou verheugd zijn als het echt gebeurt. Ik moedig degene die de keuze zal maken aan. Ik geloof dat het een particulier initiatief is, dus niemand kan naar iemand wijzen en zeggen dat het geld ergens naartoe gaat. Ik denk dat het een succes zou zijn als het zo ver komt.”

Sainz vertelt waarom Madrid een geschikte plek is voor een Grand Prix. “Madrid is logistiek gezien ongeëvenaard. En voor Madrid, wetende hoe deze stad is, zou het fantastisch zijn. Als je daar dan nog aan toevoegt dat Carlos [Sainz] in de Formule 1 rijdt. Om te mogen racen in je eigen stad – ik heb dat mee mogen maken tijdens een race of een rally – is fantastisch. Het is uniek. Als hij geluk heeft, zal hij echt genieten van die Grand Prix. Alle Spanjaarden zullen naar Madrid willen komen. We weten dat het een leuke stad is die zich van zijn beste kant kan laten zien. Wij zijn dus erg blij”, aldus de tweevoudig WRC-kampioen.