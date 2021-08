Sainz Sr. over eerste seizoenshelft Ferrari: “Allemaal positief”

“Ik ben natuurlijk erg blij voor hem en trots dat hij het zo goed doet”, laat Carlos Sainz senior weten in een nieuwe aflevering van Motorsport.tv-programma This Week with Will Buxton. Dat zijn zoon zo snel zijn draai zou vinden bij Ferrari, komt voor de rallylegende niet als een verassing. “Ik wist al wel dat hij het vermogen heeft om zich snel aan een auto aan te passen. Maar om naast Charles Leclerc in te stappen is natuurlijk best een uitdaging. Charles is een zeer snelle rijder. Hij deed het stap voor stap. Het goede aan hem is dat hij zich elk jaar verbetert. Hij leert elke keer weer bij en stopt daar veel energie in. En ik ben vol vertrouwen dat hij zich nog verder kan verbeteren.”

De vliegende start van Carlos Sainz Jr. bij het Italiaanse team gekoppeld aan het vermogen om zich snel aan te passen, vormt een goed vooruitzicht voor 2022, wanneer er een compleet andere auto in de Formule 1 komt, ziet ook Sainz senior. “Volgend jaar is er een ander reglement, dus dan zullen de coureurs waarschijnlijk moeten wennen aan een compleet andere manier van rijden met een Formule 1-auto. Dat wordt een enorme uitdaging”, weet hij. “Het verschil voor Carlos is dan dat hij het team dan natuurlijk veel beter kent dan dit jaar. Hij kent dan alle engineers en de manier van werken van het team.” Daarbij komt ook dat de renstal uit Maranello zich na een slecht seizoen in 2020 zich goed aan het herpakken is. “Ferrari is een geweldig team. Ze zijn op de weg terug, ze zijn zich aan het verbeteren. Ten opzichte van vorig jaar hebben ze dit jaar een gigantische stap gemaakt”, aldus senior, die zijn zoon bovendien een gezonde samenwerking ziet hebben met Leclerc. “Carlos en Charles pushen elkaar en werken zeer goed samen.” Kortom: “Wat ik momenteel van de buitenkant kan zien, is allemaal positief.”

Was de tweevoudig wereldkampioen rally tijdens de eerste Formule 1-seizoenen van zijn zoon vaak achterin de Toro Rosso-garage te vinden, tegenwoordig is hij nog maar sporadisch bij een Grand Prix. Zelf heeft hij daar geen enkele moeite mee. “Ik wist dat ik mettertijd minder en minder races zou gaan bijwonen. Daar is al sprake van sinds zijn eerste jaar in de Formule 1. Elk jaar waren het minder races dan het jaar ervoor. Vorig jaar was ik zelfs bij geen enkele race door COVID-19. Dit jaar was ik bij twee of drie races.” Vader en zoon staan tijdens de F1-weekenden echter nog veelvuldig met elkaar in contact. Lachend: “Hij heeft mijn telefoonnummer! We spreken elkaar nagenoeg dagelijks, aan het einde van de dag. Maar mijn fysieke aanwezigheid is niet vereist. Als ik er ben, dan is dat vooral voor mijn plezier, om hem aan het werk te kunnen zien. Hij weet wat hij moet doen. Het is zijn leven, zijn uitdaging, zijn passie. Hij moet het op zijn manier doen.”

