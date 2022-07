Sainz sprakeloos na uitvalbeurt: "Onderweg naar makkelijke één-twee"

Carlos Sainz, winnaar van de Britse Grand Prix een week eerder, was in Oostenrijk aan het jagen op de tweede plaats van Max Verstappen. Tot zijn motorblok in de 58e van 71 ronden de geest gaf. En hoe. Na de nodige rookpluimen volgden er vlammen en uiteindelijk veranderde de Ferrari bij bocht 4 in een vuurbal. Sainz wist zijn bolide op tijd te verlaten. Hij ging daarna verslagen zitten in het gras. De eenvoudig Grand Prix-winnaar leek de actie op de baan te aanschouwen, maar het is de vraag of Sainz wel iets gezien heeft; zijn blik stond op oneindig.

"Het gebeurde plotseling en ik kan even de woorden niet vinden", aldus de onfortuinlijke Ferrari-piloot bij terugkomst in het rennerskwartier. Hij had naar eigen zeggen geen signalen gekregen dat zijn motor aan het vergaan was. "Dit is een groot verlies. We waren op weg naar een geweldig resultaat voor het team. Ik denk dat het een makkelijke één-twee was geweest." Sainz zat de op P2 rijdende Max Verstappen op de hielen. Teamgenoot Charles Leclerc reed vooraan en won uiteindelijk ook de race op de Red Bull Ring, voor Verstappen. "Er is zeker schade, wat niet ideaal is", vertelde Sainz over de vlammen uit de Ferrari. "Het is iets waar we naar moeten kijken. Het tempo was er, de bandenslijtage was erg laag. We waren snel. Ik zal dit moeten accepteren en de bladzijde zo snel mogelijk omslaan."

Motorproblemen en Ferrari, de twee hebben elkaar dit jaar al vaker ontmoet. Problemen met de krachtbron hebben de Scuderia dan ook al veel punten gekost in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Dat er in Spielberg een blok in rook is opgegaan, kan Sainz later in het seizoen nog een straf opleveren; coureurs mogen gedurende het seizoen maar drie motorblokken gebruiken. Maar voor de Spanjaard zit de pijn vooral in het feit dat Ferrari zondag met een dubbelslag op het terrein van Red Bull Racing een forse dreun had kunnen uitdelen. "Absoluut. We hadden hier punten kunnen goedmaken op de leiders in het kampioenschap, Max en Red Bull. We waren onderweg naar een fantastische uitslag, dan is een DNF hartverscheurend. Maar we moeten verder. Het seizoen is nog lang", aldus de nummer vier in het WK.

Video: Carlos Sainz valt uit met vlammen uit de Ferrari

Video: Carlos Sainz blikt terug op de Grand Prix van Oostenrijk