Carlos Sainz pakte zaterdag verrassend genoeg de pole-position in kletsnatte omstandigheden, maar zag dat het zondagochtend kurkdroog was. Bij de start schoot Max Verstappen meteen langszij, maar door een gigantische startcrash kwam de rode vlag tevoorschijn en werden de coureurs gesommeerd naar de pitstraat te gaan. De startopstelling werd bepaald op basis van de startopstelling en dat gaf Sainz de eerste plek terug. De herstart verliep een stuk beter. De Spanjaard behield de leiding, maar kon uiteindelijk de regerend wereldkampioen door een fout niet achter zich houden. Kapot bodywork op de RB18 van Verstappen gaf Sainz de leiding weer terug, maar hij kwam toen onder druk te staan van ploegmaat Charles Leclerc. Een hoop radioverkeer volgde en uiteindelijk moest Sainz zijn plek afstaan.

De uitvalbeurt van Alpine-coureur Esteban Ocon zorgde voor de ultieme kans voor Sainz. Leclerc - die op dat moment nog steeds de leider was - dook niet naar binnen, terwijl de Spanjaard en de Brit Lewis Hamilton naar verse softs switchten. Met nog vijftien rondjes op de teller leek het de kant van Sainz op te gaan. Meteen na de safety car was het al raak. Sainz pakte de leiding en kon door een fel gevecht achter zich een gat opbouwen. Na 52 rondjes racen kwam de Ferrari-rijder als winnaar over de meet.

"Ik ben sprakeloos", opent Sainz. "Dit is geweldig. Ik win mijn eerste F1-race na 150 Grands Prix-starts en dat met Ferrari. Meer kan ik niet wensen. Het is een speciale dag en één om nooit te vergeten. Het was voor mij sowieso een speciaal weekend. Ik dank iedereen voor de support en al het gejuich. Lewis zat er goed bij vandaag begreep ik, maar ik kon mijn plek behouden en ben echt ontzettend blij."

Het werd de Spaanse man uit Madrid niet eenvoudig gemaakt. In de beginfase werd hem verteld welke rondetijden er gereden moesten worden om Leclerc achter zich te houden. Uiteindelijk besloot men vanaf de pitmuur - in het kader van het kampioenschap - toch de beide wagens te wisselen. Toen er bij de safety car weer kansen kwamen voor Sainz, vroeg het team hem om afstand te houden naar Leclerc. Via de radio liet de voormalig teamgenoot van Verstappen weten niet gediend te zijn van deze opdrachten, maar ook in de beginfase was het aanpoten met de F1-75.

"Het was niet eenvoudig. Ik worstelde met de balans. Met name in de eerste stint op de mediums was Max ons flink aan het pushen in de hogesnelheidsbochten. Ik bleef er echter in geloven dat het kon gebeuren", vervolgt Sainz, die de kans met een neutralisatie groter zag worden. "Ik probeerde in de race te blijven. Plots kwam de safety car. Dat gaf me de kans om weer terug te komen. We flikten het uiteindelijk. Je kunt je voorstellen hoe zenuwachtig ik was bij de herstart net na de neutralisatie. Ik wist dat ik daar een kans had, pakte die met beide handen aan en won. Ik wil echt iedereen hier bedanken. Silverstone is een speciale plek voor mij. Ik pakte mijn eerste pole en allereerste overwinning hier in de Formule BMW in 2010. Plots doe ik twaalf jaar later hetzelfde in de Formule 1 mét Ferrari. Ik dank iedereen voor de steun."