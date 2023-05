Carlos Sainz ging als vierde van start in de Grand Prix van Monaco en had zijn zinnen gezet op een podiumplaats. In de openingsfase van de race beschadigde de Spanjaard zijn voorvleugel, toen hij bij het naderen van de Nouvelle Chicane tegen de achterkant van Esteban Ocon reed. Hij kon zijn weg vervolgen, waarna Ferrari moeite leek te hebben om het juiste moment te kiezen om Sainz naar binnen te halen voor zijn bandenwissel. Verschillende keren maakten de monteurs zich op voor een pitstop, om vervolgens weer plaats te nemen in de pitbox.

In de 33ste ronde werd Ocon vanaf de derde plaats naar de pits geroepen. De coureur van Alpine kende een langzame stop. Ferrari besloot vervolgens Sainz te laten stoppen, die tot zijn grote ergernis achter Ocon terugkeerde op de baan. De Madrileen had zijn hoop gevestigd op de strategie, nadat het niet mogelijk was gebleken om Ocon op de baan voorbij te komen. "What the fuck! Dit is precies waar ik het over had", schreeuwde Sainz woedend naar zijn engineer, die daarop antwoordde dat zijn pitstop bedoeld was om Hamilton af te dekken. "Hamilton boeit me niet!", riep de enkelvoudig Grand Prix-winnaar nog bozer.

Na afloop van de race legde Sainz uit dat zijn tempo prima was en het team daardoor nog wel langer had kunnen wachten met de pitstop. "Het was een bewogen race. We waren aan het jagen op Ocon en zaten zelfs nog in zijn versnellingsbak", reageert hij in de paddock op een vraag van Motorsport.com. "Ik was mijn harde banden aan het sparen, toen hij een trage pitstop had. In mijn uiteindelijke in-lap was ik werkelijk aan het vliegen. Daarom besloten we voor de overcut te gaan. Gezien het tempo, hadden we misschien iets meer geduld moeten hebben, maar het is hoe het is."

Sainz moest bij zijn tweede pitstop - toen er vanwege de regen intermediates nodig waren - wachten achter teamgenoot Charles Leclerc. Hij viel hierdoor terug naar de achtste plek. Sainz bestempelt die stop als een "loterij" vanwege de omstandigheden in de race op dat moment en geeft tevens toe dat hij zijn frustraties over de eerste pitstop voor zich had moeten houden. "Monaco is een loterij", gaat hij verder. "Dat gold voor iedereen zondag. Ik kwam er waarschijnlijk het slechtste vanaf. De timing van onze eerste bandenwissel was discutabel. Ik ga die nog eens analyseren. Mijn in-lap was heel snel en naar mijn idee had ik nog meer rondetijd in de tas met een vrije baan voor me. Ik had daarvoor namelijk zoveel gespaard. Die plotselinge stop frustreerde me. Ik had het alleen niet zo moeten laten merken over de boordradio."

Video: Carlos Sainz knalt tegen Esteban Ocon aan in Monaco