Sainz soeverein naar pole in Mexico, Max Verstappen imponeert met tweede tijd

Na een rommelige vrijdag, een motorwissel bij Max Verstappen (zonder gridstraf) en een derde training waarin met name McLaren een visitekaartje had afgegeven, mochten de coureurs zaterdagmiddag aan de bak voor de kwalificatie in Mexico. De startpositie is niet zaligmakend op het Autódromo Hermanos Rodríguez door de lange run naar bocht 1 en doordat er voldoende inhaalmogelijkheden zijn, al wilden de coureurs natuurlijk wel zover mogelijk naar voren staan om zondag uit alle hectiek te kunnen blijven in de eerste bochtencombinaties. Waar McLaren en Ferrari in aanloop naar de kwalificatie op verschillende momenten hun snelheid hadden getoond, vormde Red Bull Racing het grootste vraagteken. Verstappen kon vrijdag nagenoeg niet in actie komen en klaagde tijdens de derde training over een gebrek aan grip.

Q1: Grote namen sneuvelen, Piastri en Pérez zijn al meteen klaar

Toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen ging, bleek er meteen veel animo, waarbij Ferrari en McLaren in het oog sprongen. Beide teams stuurden hun coureurs op mediums naar buiten, mede doordat ze in de afsluitende training een extra setje softs hadden gebruikt. Carlos Sainz zorgde op die banden met 1.17.444 voor een eerste richttijd. Die poging zou echter rap worden verbeterd worden door Lando Norris op dezelfde compound. Oscar Piastri probeerde het kunstje te herhalen op de banden met een gele markering, maar gaf veel toe. Verstappen greep op zijn beurt wel meteen naar een setje softs en noteerde zodoende de snelste tijd van de eerste runs, al was hij 'slechts' twee tienden rapper dan dat Norris op een compound harder was geweest. Vele malen pijnlijker was nog dat Sergio Pérez op exact hetzelfde moment anderhalve seconde moest toegeven op zijn teamgenoot met hetzelfde materiaal. "Ik kan niet goed aanremmen voor de langzame bochten", verklaarde Pérez de malaise zelf.

Doordat onder meer Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda verrassend goede rondetijden noteerden, zakten Pérez en Piastri al snel naar de verkeerde kant van de streep. Beide mannen moesten vol aan de bak, overigens net als het Mercedes-duo. George Russell en Lewis Hamilton wisten zich in veilige haven te rijden, maar Piastri niet. De Aussie promoveerde zichzelf 'slechts' tot P13 en zag bovendien een streep door die rondetijd gaan vanwege het overschrijden van de track limits. De McLaren-coureur moest nogmaals trappen, met net als Pérez de druk vol op de ketel. Piastri wist ditmaal slechts P14 te pakken en vond Pérez nog een stekje lager. Het bracht Leclerc in de gevarenzone tijdens een vreemde sessie, maar de Monegask wist wel overtuigend te reageren met P4. De ronde van Leclerc en een tijdsverbetering van Kevin Magnussen betekenden zeer slecht nieuws voor Piastri en Pérez. Beide grote namen waren klaar na Q1, uitgeschakeld als respectievelijk zeventiende en achttiende. Ook Franco Colapinto, Esteban Ocon en Zhou Guanyu konden na het eerste gedeelte van de kwalificatie uitstappen.

Q2: Haas redt het vege lijf net op tijd, Tsunoda crasht

Het betekende logischerwijs dat Red Bull en McLaren de kwalificatie in Mexico met slechts één auto moesten voortzetten. Verstappen besloot de koe in Q2 maar meteen bij de horens te vatten en 1.16.629 te noteren. Het Ferrari-duo sloot achter de Nederlander aan, maar daar moet wel bij aangetekend dat zij de eerste runs van Q2 nog op een setje gebruikte banden afwerkten. Leclerc raakte zijn rondetijd overigens kwijt wegens het buiten de lijntjes kleuren in bocht 2. Lando Norris bleef wel binnen de track limits en dook drie tienden onder de initiële tijd van Verstappen. Het volstond en dus besloot de runner-up uit de WK-stand de laatste runs volledig over te slaan om banden te sparen.

De tijd van Norris zou op het bord blijven staan als rapste rondetijd, al ging de blik in de slotfase natuurlijk naar de andere kant van de ranglijst. Fernando Alonso en beide Haas-coureurs waren aan de verkeerde kant van de streep beland. Hülkenberg en Magnussen hadden het beste echter tot de slotminuten bewaard en wisten hun beslissende ronden net op tijd af te ronden. Haas verzekerde zich van twee startbewijzen voor Q3, mede dankzij Yuki Tsunoda. De Japanner, die in Abu Dhabi een Red Bull-auto mag testen, crashte bij het ingaan van bocht 12. Het leverde een rode vlag op met nog tien tellen op de klok, waarmee de sessie ook meteen ten einde kwam. Tsunoda elimineerde zodoende zichzelf op P11, maar stak ook een stokje voor andere tijdsverbeteringen. Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll en Valtteri Bottas mochten zich eveneens vroegtijdig naar het vierkantje met de media begeven.

Q3: Verstappen raakte eerste rondetijd kwijt, maar sluit aan achter Sainz

Na enig oponthoud door het bergen van de RB-auto en het repareren van de baanafzetting kon het gevecht om pole-position alsnog losbarsten. Achter de Haas-rijders besloot Verstappen wederom als eerste coureur van de topteams naar buiten te gaan. Hij kon daardoor als eerste een representatieve tijd neerzetten en kwam tot 1.16.368. Het was een ronde waar Norris zijn tanden op stuk zou bijten met bijna zes tienden achterstand. Het woord was vervolgens aan de Ferrari-mannen, die allebei konden rekenen op een mooie slipstream aan het begin van hun ronde. Leclerc kwam op de streep 0.047 seconde tekort, maar zag Sainz imponeren door P1 met maar liefst drie tienden marge over te nemen. Een dramatische wending voor Verstappen was op hetzelfde moment dat hij zijn rondetijd kwijtraakte door het overschrijden van de track limits, om precies te zijn door met vier wielen de binnenkant van bocht 2 af te steken.

Voor Verstappen kwam derhalve alles op de tweede en ook meteen laatste runs aan. Ferrari opende het bal ditmaal en legde de lat nog maar iets hoger. Leclerc redde dat door vele momentjes van overstuur niet, maar Sainz snoepte nog maar eens een tiende van zijn eigen toptijd af. Een soeverein optreden van de Spanjaard, die volledig terecht de polesitter zou blijken. Daarna gingen alle ogen op Verstappen, die in ieder geval een tijd moest noteren om zondag een fatsoenlijke uitgangspositie te hebben. Hij leverde echter met verve in de enige overgebleven Red Bull door beslag te leggen op P2. De wereldkampioen bleef daarmee zelfs zijn titelrivaal Lando Norris nog voor, die genoegen moest nemen met P3. Leclerc zakte door een lastige laatste ronde naar P4, voor het Mercedes-duo onder aanvoering van Russell. Magnussen, Gasly, Albon en Hülkenberg maken de eerste tien op de grid van zondag compleet.

De Formule 1 Grand Prix van Mexico begint zondag om 21.00 uur Nederlandse (winter-)tijd.

Uitslag: Kwalificatie F1 Grand Prix van Mexico-Stad