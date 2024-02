Nadat Verstappen woensdag met meer dan een seconde verschil de snelste tijd had gereden tijdens de eerste testdag in Bahrein, kwamen de coureurs donderdag terug de baan op voor de tweede dag van de test. Onder andere Lewis Hamilton en Sergio Pérez trokken meteen de baan op toen het licht op groen werd gezet. Zij hadden als enigen niet gereden tijdens de openingsdag van de test, doordat Mercedes en Red Bull Racing er in tegenstelling tot de andere teams voor hadden gekozen de dag niet te verdelen tussen de beide coureurs. Charles Leclerc ging kort voor het einde van het eerste uur op C3-banden naar een 1.31.750, wat de snelste tijd zou zijn voor de lunchpauze.

De ochtendsessie was twee uur en twintig minuten onderweg toen een drainagerooster loskwam bij de elfde bocht, nadat eerst Leclerc en vervolgens Hamilton eroverheen was gegaan. De rode vlag kwam tevoorschijn, omdat de baan moest worden hersteld. Doordat dit nogal wat voeten in aarde had, werd de sessie niet meer hervat. Voor de Ferrari-garage waren intussen schermen geplaatst, omdat de vloer van de SF-24 moest worden vervangen. Die was beschadigd geraakt, doordat Leclerc een ronde nadat het rooster omhoog was gekomen nog eens over het stuk ijzer was gereden.

Vanwege de ingekorte ochtendsessie werd besloten om de middagsessie een uur eerder te laten beginnen, waarmee de teams iets van de verloren tijd terugkregen. Omdat door de rode vlag ook een ‘systems check’ van de FIA in het water was gevallen - deze had aan het einde van de ochtend moeten plaatsvinden - werd de middagsessie bovendien met tien minuten verlengd, zodat deze nu aan het einde van de dag kon gebeuren.

Geen Verstappen

Omdat Pérez in de ochtend maar twintig ronden had gereden in de RB20 - naast de rode vlag verloor hij ook baantijd door een probleem bij de remschijf rechtsvoor - besloot Red Bull om de Mexicaan ook de middag te geven. Het oorspronkelijke plan was om Max Verstappen na de lunchpauze terug te laten keren in de auto, maar de regerend wereldkampioen neemt vrijdagmiddag weer plaats achter het stuur.

Andere teams hielden wel vast aan hun oorspronkelijke schema. Zo stapte Carlos Sainz in bij Ferrari, nadat Leclerc in het eerste uur van de middagsessie nog achttien ronden aan zijn totaal had toegevoegd. Het duurde niet lang of de Spanjaard stond tweede in de tijdenlijst, na op de C3-band van Pirelli een 1.31.856 te hebben gereden. Niet lang daarna noteerde Sainz een 1.31.397, waarmee hij de eerste stek in de tijdentabel overnam van Leclerc. Kort daarop nestelde Lando Norris zich tussen de twee Ferrari’s in door met 1.31.622 de tweede tijd te rijden.

Snelle rondetijden

Doordat Sainz vervolgens de stap zachtere C4-band haalde in de pits, gingen de tijden onder aanvoering van de Ferrari nog verder omlaag. De coureur uit Madrid scherpte de snelste tijd meerdere keren aan om uiteindelijk op 1.29.921 uit te komen, wat de beste tijd van deze wintertest tot dusver is. Een uur voor het einde van de test, de zon was inmiddels onder in Bahrein, zette Hamilton aan op C3 om in een 1.31.066 over de streep te komen, die hem naar de tweede stek op het tijdenscherm bracht. De zevenvoudig wereldkampioen zou kort daarna echter weer een positie zakken doordat Pérez, eveneens op C3, nog tot een 1.30.684 kwam. In de slotfase maakte de coureur uit Guadalajara, die met 129 ronden de meest productieve rijder van de dag was, daar nog een 1.30.679 van. Daniel Ricciardo besloot de tweede testdag op P5 na een 1.31.361 te hebben gereden op de zachtere C4. Leclerc was met zijn tijd uit de ochtend uiteindelijk zevende.

In het laatste kwartier van de testdag vonden dus de ‘system checks’ van de wedstrijdleiding plaats en konden de coureurs ook nog een oefenstart maken op start-finish. Vrijdag is de derde en laatste testdag voor het Formule 1-seizoen 2024 volgende week van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Zoals gezegd maakt Verstappen op vrijdag een einde aan de test voor Red Bull door de middagsessie voor zijn rekening te nemen.

Resultaten tweede F1-testdag Bahrein:

