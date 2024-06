Nadat de eerste trainingen op vrijdag al onder zonnige omstandigheden waren verreden, kregen de teams op zaterdagmiddag opnieuw met warm weer te maken. Het kwik op het Circuit de Barcelona-Catalunya wees 26 graden aan toen de derde oefensessie in gang werd gezet, terwijl de temperatuur van het asfalt 42 graden bedroeg.

De training kende een rustig begin, doordat de gripcondities op de baan nog niet optimaal waren toen het licht aan het einde van de pits op groen sprong. In de eerste minuten was alleen Lewis Hamilton, die op vrijdag de snelste was, op de Catalaanse piste te vinden. De Mercedes-coureur was ook de eerste die een tijd op de klokken bracht. Op de zachte band kwam hij tot een 1.14.178. Na vijf minuten was Max Verstappen de tweede coureur die zich op het circuit meldde. De regerend wereldkampioen ging op de medium band naar een 1.14.237, waarna meer en meer coureurs de pits verlieten.

Hamilton zette de snelste tijd daarna nog wat scherper door een 1.13.865 neer te zetten, waar teamgenoot George Russell, die eveneens op de zachte band naar buiten was gegaan, vervolgens onder ging met 1.13.431. Hamilton en Verstappen zakten vervolgens nog twee plekken, doordat Carlos Sainz en Charles Leclerc op de zachte compound naar de tweede en derde stek in de tijdenlijst gingen. “Goed werk met de auto”, meldde Leclerc over de boordradio. “Het is een goede stap naar voren.”

Na een kwartier gingen ook de McLaren-coureurs aan het werk. Zij begonnen de dag op de medium band. Lando Norris reed een uitstekende ronde die hem een 1.13.545 opleverde, waarmee hij op P2 plaatsnam en slechts een tiende van de tijd van Russell op de soft zat. Oscar Piastri was een seconde langzamer dan Norris en stond na zijn eerste run zodoende achtste. Alpine deed het ondertussen niet onaardig, met de zevende tijd van Esteban Ocon en negende tijd van Pierre Gasly.

Met nog twintig minuten te gaan kwamen de eerste coureurs de baan op voor een kwalificatiesimulatie. De wind was inmiddels echter toegenomen, wat het de rijders niet eenvoudig maakte. Norris kwam tijdens zijn eerste poging verkeer tegen, waarop hij zijn ronde afbrak. De tweede snelle ronde van Norris verliep zonder probleem en met een 1.13.043 kwam hij bovenaan in de tijdentabel terecht. Hamilton en Russell slaagden er niet in om de tijd van Norris te evenaren, maar Sainz had de snelheid hiervoor wel. De thuisrijder was met een 1.13.013 drie honderdsten sneller dan Norris. Verstappen en Leclerc waren daarna nog snel onderweg. De Nederlander kwam met een 1.13.087 op P3 te staan en zakte vervolgens naar P4 door een 1.13.050 van Leclerc.

Zo was Sainz snelste in de derde en laatste training in Barcelona, al zaten Norris, Leclerc en Verstappen nog binnen een tiende van de Spanjaard én deed Norris zijn beste tijd bovendien op zachte banden die al een paar ronden gereden hadden. Russell en Hamilton besloten de sessie als vijfde en zesde, terwijl Sergio Pérez, Alexander Albon, Fernando Alonso en Piastri de andere namen in de top-tien waren. Ocon en Gasly stonden bij het uithangen van de vlag elfde en twaalfde.

Vier coureurs moeten naar de stewards voor twee aparte incidenten in de slotfase. Lance Stroll gaf een tikje aan Hamilton, nadat de zevenvoudig wereldkampioen de Canadees in de weg had gereden, en Leclerc reed nogal lomp tegen Norris aan, nadat de Brit hem zou hebben opgehouden in de vijfde bocht. Ook Verstappen was bij een moment betrokken. De Limburger reed na een afgebroken snelle ronde Sainz in de weg, maar kon niet echt aan de kant gaan, omdat hij net een langzaam rijdende Norris passeerde. Het incident werd door de racedirectie genoteerd, maar de Limburger hoeft niet naar de wedstrijdleiding.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint om 16.00 uur.

Video: Lance Stroll en Lewis Hamilton botsen tijdens VT3

Uitslag derde training F1 GP van Spanje: