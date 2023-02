Met het einde van de ochtendsessie is de driedaagse testsessie in Bahrein - de enige collectieve oefenmogelijkheid voor de start van het F1-seizoen 2023 - alweer halverwege. Kort nadat het licht aan het einde van de pitstraat om 8.00 uur Nederlandse tijd op groen werd gezet, ging Sergio Perez voor het eerst in deze test de baan op met de nieuwe Red Bull-auto, nadat Max Verstappen op donderdag een hele dag in de RB19 mocht doorbrengen. De Mexicaan kende een productieve ochtendsessie. Hij ging 76 keer de baan rond en reed met 1.33.751 de zevende tijd.

De sessie was een uur onderweg toen Carlos Sainz zich bovenaan meldde door op de C3-band 1.32.653 te rijden. De Ferrari-coureur deed er een half uur later nog een schepje bovenop door rond te gaan in 1.32.486, wat tot het aanbreken van de lunchpauze de snelste tijd zou blijven. Fernando Alonso spendeerde een groot deel van de sessie op P2, de plek waarop hij op donderdag de eerste testdag ook afsloot, maar zou met 1.32.969 op de C3 uiteindelijk derde zijn in de tijdenlijst. Drie kwartier voor de pauze zette Logan Sargaent op de zachtere C5 namelijk 1.32.968 neer, waarmee hij een duizendste sneller was dan de Spanjaard. En daar liet de Amerikaanse rookie van Williams het niet bij. Vijftien minuten voor het einde ging het gaspedaal opnieuw in en verbeterde Sargeant zich eerst naar 1.32.666 om daarna tot 1.32.549 te komen, waarmee het maar 0.063 seconde scheelde met de tijd van Sainz.

De meeste teams hielden zich op de ochtend van de tweede testdag bezig met het uitvoeren van een racesimulatie. Dit was ook het geval bij Yuki Tsunoda, die voor AlphaTauri achter het stuur zat. De Japanner was de meest drukke rijder door voor de break door 85 ronden te voltooien. De 1.35.708 die hij daarbij op de klokken bracht, was de langzaamste tijd, al zijn rondetijden tijdens het testen natuurlijk van ondergeschikt belang. Dat acht van de tien teams erin slaagden om meer dan een Grand Prix-afstand af te leggen, kwam mede doordat geen enkele keer de rode vlag tevoorschijn hoefde te komen voor een situatie op de baan. In het laatste kwartier was er wel een code rood, maar dit was puur en alleen om de systemen van de FIA te testen.

Alfa Romeo’s Zhou Guanyu reed in de ochtend de vierde tijd, Kevin Magnussen in de Haas en Esteban Ocon in de Alpine lieten de vijfde en zesde tijd noteren. Achter Perez bracht Lewis Hamilton met 1.33.954 de achtste tijd op de klokken. De Brit verloor onder het rijden nog een onderdeel van de auto, waar Alonso vervolgens overheen reed, maar was niet de enige bij wie in de ochtend iets van de wagen viel. McLaren-coureur Lando Norris tekende met 1.35.522 voor de negende tijd. De Brit was twee tienden sneller dan Tsunoda.

Om 13.15 uur Nederlandse tijd gaat de test in Bahrein verder. Dan zit Max Verstappen weer achter het stuur bij Red Bull en keert Nyck de Vries terug in de AT04 van AlphaTauri.

Uitslag ochtend tweede F1-testdag Bahrein:

Pos. Coureur Team Ronden Tijd (compound) 1 C. Sainz Ferrari 70 1'32"486 (C3) 2 L. Sargeant Williams 74 1'32"549 (C5) 3 F. Alonso Aston Martin 64 1'32"969 (C3) 4 G. Zhou Alfa Romeo 43 1'33"170 (proto) 5 K. Magnussen

Haas 67 1'33"442 (C2) 6 E. Ocon

Alpine 49 1'33"490 (C3) 7 S. Perez

Red Bull 76 1'33"751 (proto) 8 L. Hamilton

Mercedes 72 1'33"954 (C3) 9 L. Norris

McLaren 65 1'35"522 (C2) 10 Y. Tsunoda

AlphaTauri 85 1'35"708 (C3)

Video: Een interview met Nyck de Vries tijdens de testdagen in Bahrein