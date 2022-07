Sainz snelste in eerste training GP Hongarije, tweede tijd Verstappen

Om 14.00 uur ging op de Hungaroring onder een lichtbewolkte hemel en bij een temperatuur van 32 graden het laatste raceweekend voor de zomerstop van start. Doordat er een goede kans is dat het zaterdag gaat regenen, kunnen de teams zich op vrijdag in principe richten op de voorbereidingen op de race van zondag, wanneer het weer droog belooft te zijn, al gaf Ferrari-teambaas Mattia Binotto bij Sky Sports aan dat de Scuderia een regulier vrijdagprogramma afwerkt op de baan bij Boedapest.

Sebastian Vettel, die donderdag bekendmaakte na dit seizoen afscheid te nemen van de Formule 1, en Lance Stroll gingen als eersten naar buiten om de nieuwe achtervleugel van Aston Martin uit te proberen. Het team uit Silverstone baart in Hongarije veel opzien met een vleugel die aan de zijkanten een soort van endplate heeft gekregen. De verticale randen aan weerszijden van de vleugel zijn voor 2022 van de auto verbannen, omdat deze bijdroegen aan de luchtwervelingen achter de auto en daarmee het inhalen bemoeilijkten. Door de opstaande randen een krullende vorm te geven zou de achtervleugel van Aston Martin toch aan de regels voldoen.

Gedurende de training waren het Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz die elkaar regelmatig aflosten bovenaan in de tijdenlijst. Zij maakten uitsluitend gebruik van de zachte band en gingen daarop steeds sneller rond naarmate de training vorderde. Verstappen liet als eerste van de frontrunners een tijd noteren met 1.21.235, waar Sainz en Leclerc al snel onder gingen door tijden in de 1.20 te rijden. Vervolgens waren het een tijdlang de Ferrari-coureurs die stuivertje wisselden op P1, tot Verstappen iets meer dan een kwartier voor het einde 1.18.880 op de klokken bracht.

Leclerc verbeterde zich daarna naar 1.19.039, waarmee hij anderhalve tiende van de tijd van de WK-leider verwijderd bleef. Sainz bleek in tegenstelling tot zijn teamgenoot wel een betere tijd dan Verstappen in huis te hebben door de Hongaarse piste te ronden in 1.18.750. Zo was het aan het einde van de eerste training toch Ferrari, dat vanwege de bochtige lay-out van de Hungaroring als favoriet wordt gezien voor de overwinning dit weekend, dat bovenaan stond.

Achter Sainz, Verstappen en Leclerc stuurde Lando Norris zijn McLaren naar de vierde tijd. De Brit ging met 1.19.299 drie tienden sneller dan George Russell, een niezende Sergio Perez en Lewis Hamilton, die respectievelijk de vijfde, zesde en zevende tijd reden. De coureurs van Mercedes werkten nadrukkelijk een ander programma af, door te beginnen op de harde band, daarna de zachte compound te proberen en vervolgens af te sluiten met een run op de harde band. Daniel Ricciardo bracht de tweede McLaren naar de achtste tijd, terwijl met Esteban Ocon, die de Hongaarse Grand Prix vorig jaar won, en Fernando Alonso ook beide Alpine’s in de top-tien stonden.

Vettel en Stroll reden namens Aston Martin de elfde en twaalfde tijd, AlphaTauri-duo Pierre Gasly en Yuki Tsunoda volgden met de dertiende en veertiende tijd. Bij Alfa Romeo kwam Robert Kubica voor de derde maal dit seizoen tijdens een vrije training in actie. De Pool completeerde 20 ronden en kwam daarbij tot 1.21.179, goed voor de negentiende tijd. Nicholas Latifi was langzaamste. De Canadees had in de Williams nog twee tienden langer nodig voor een rondje Hungaroring.

Om 17.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije.

