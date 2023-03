Carlos Sainz: “Snelheid van Aston Martin heel zorgwekkend”

Carlos Sainz startte de race op het Bahrain International Circuit als vierde en bivakkeerde ook lange tijd op die positie. Door het uitvallen van zijn teamgenoot Charles Leclerc - ogenschijnlijk met een motorprobleem - schoof de 28-jarige coureur uit Madrid in de veertigste ronde op naar P3. Die wist hij echter niet te behouden: zijn landgenoot Fernando Alonso was snel onderweg in de Aston Martin en besliste het Spaanse onderonsje om de kleinste bokaal ook in zijn voordeel.

Volgens Sainz komt Ferrari qua bandenmanagement tekort op Red Bull én Aston Martin. Laatstgenoemde team bevestigde de potentie van de AMR23 met de zesde plek van de geblesseerde Lance Stroll. “Ik wens dat we op andere circuits, waar we de achterbanden minder laten koken, ons beter staande kunnen houden”, aldus Sainz tegenover onder meer Motorsport.com. “Het is duidelijk dat hun auto iets heeft. Zowel Red Bull als Aston Martin heeft veel minder last van bandenslijtage.”

Bij Mercedes, dat vijfde en zevende werd met respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell, ziet Sainz hetzelfde probleem. “Als je kijkt naar Mercedes en ons, dan is onze bandenslijtage nagenoeg hetzelfde”, vervolgde de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “De andere twee wagens hebben om één of andere reden geen last van slijtage. Het is iets waarnaar we moeten kijken. We moeten het analyseren en kijken wat we kunnen doen.”

Sainz en Alonso maakten er een fraaie strijd van om P3. De Aston Martin-coureur sloeg uiteindelijk toe met DRS op weg naar bocht 11. De twee Spanjaarden hadden in het duel ook even licht contact. “Het was een leuk gevecht”, aldus Sainz. “Het kostte me nog bijna een positie aan Lewis. Want als je pusht met onze wagen om je een beetje te verdedigen tegen Fernando, dan laat je de banden koken. Het probleem is dat we te veel slijtage hebben. De banden worden te heet als we beginnen te pushen. Dat betekent dat we in de race niet veel marge hebben.”

Van het contact met Alonso ligt Sainz niet wakker. “Ik voelde het van achteren, maar eerlijk gezegd vond ik het een keurig gevecht. Het was slechts een klein tikje”, vertelde de Ferrari-coureur. “Het is altijd leuk, maar uiteindelijk brengt de tijd ons waar we nu staan: achter Aston Martin in de race en duidelijk achter Red Bull.”

Video: Het gevecht tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz