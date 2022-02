Sainz hoopt snel nieuwe Ferrari-deal te tekenen

“Ik wil bij deze aankondigen dat ik nog niets kan aankondigen”, grapt Carlos Sainz. “We zijn op dit moment nog volop in gesprek. Ik denk dat het duidelijk is dat we blij zijn met de huidige situatie, Ferrari en ikzelf ook, wat dat betreft willen we in de toekomst graag blijven werken. We hebben bepaalde doelen voor onszelf gesteld en hopen zo snel mogelijk rond te zijn over een nieuwe deal. Op dit moment zijn we nog niet zover.”

De Spanjaard kende een roerige periode in de Formule 1 na zijn vertrek bij – destijds nog – Scuderia Toro Rosso. Hij reed in de volgende seizoenen bij Renault en McLaren voor hij in 2021 de opvolger van Sebastian Vettel werd bij topteam Ferrari. Hij tekende een tweejarig contract en was in zijn eerste jaar bij de Italianen bijzonder succesvol. Hij tekende in zijn eentje voor vier van de vijf Ferrari-podiumfinishes en was daarmee zijn teamgenoot Charles Leclerc te snel af.

Leclerc heeft nog drie seizoenen op het vijfjarige contract dat hij aan het eind van 2019 tekende in Maranello. Ferrari-teambaas Mattia Binotto wekte eerder ook al de suggestie dat het vroeg zou beginnen met de onderhandelingen met Sainz, vooral omdat hij de verwachtingen in zijn eerste Ferrari-seizoen fors had overtroffen. Het betekent automatisch dat de verwachtingen voor zijn tweede seizoen in dienst van de rode brigade hoger zijn.

"Droom van overwinningen en titelstrijd"

“Ik heb mijn hele leven gedroomd om in de positie te zitten dat ik voor overwinningen en kampioenschappen kan vechten”, zegt Sainz, die niet bang is voor de druk die daarbij komt kijken. “Ik kijk er juist naar uit, het is iets waar ik lang voor gewerkt heb en waar ik aan denk als ik wakker word en wanneer ik naar bed ga. De tijd dat dit eruit gaat komen is aanstaande en daar kijk ik enorm naar uit. Ik ben er zeker niet bang voor. Ik heb nog nooit echt de kans gehad om voor overwinningen en het kampioenschap te vechten, dat is iets wat ik heel graag wil doen. Alleen in Monaco hadden we vorig jaar echt kans om voor pole en de overwinning te vechten, dat was een heerlijk weekend. Hopelijk kan dat nog veel vaker.”