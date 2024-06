Sainz: "Ik kan morgen een F1-contract voor 2025 tekenen"

Het is niet zeker waar Carlos Sainz volgend Formule 1-seizoen rijdt. De Spanjaard weet dat hij aan het einde van dit jaar zijn spullen moet pakken bij zijn huidige werkgever Ferrari, ten faveure van Lewis Hamilton. Sainz heeft voldoende keuzes, want Williams, Alpine en Sauber zijn volgens de laatste geruchten voor hem in de markt. De coureur zelf hield lange tijd de kaken stijf op elkaar, maar hij laat in het Antena3-programma El Hormiguero weten dat het niet lang duurt voordat bekend wordt waar hij volgend jaar rijdt. "Ik weet welke opties op tafel liggen. Ik ben er klaar voor om een beslissing te nemen, en die beslissing komt snel", aldus Sainz.

Voor de Madrileen zijn er twee redenen om snel een contract voor 2025 in de wacht te slepen. "Ik wil dit uit de weg hebben. Ik moet de keuze maken en me daarna focussen op de rest van het seizoen", vervolgt Sainz. "Daarna kan ik pas gaan denken aan mijn toekomst bij het andere team. Dit jaar heb ik een auto waarmee ik podiums en overwinningen kan behalen. Daar wil ik me nu bezig mee houden."

Williams-teambaas James Vowles heeft hem meerdere keren publiekelijk het hof gemaakt en hoopt hem volgend seizoen te mogen verwelkomen. Sainz laat doorschemeren dat de formatie uit Grove een serieuze optie is, maar benadrukt nogmaals dat er niets rond is. "Alle teams die nog niet beide rijders voor volgend jaar vastgelegd hebben, hebben mij op het lijstje en ze hebben mij een contract aangeboden", onthult de 29-jarige rijder. "Ik kan morgen een contract tekenen. Dat ga ik niet doen, ik neem iets meer de tijd. Er zijn verschillende teams die voor mij een optie zijn."

Gelijke behandeling bij Ferrari

Eerst moet Sainz dit seizoen afmaken bij Ferrari. Het is voor de Scuderia aanlokkelijk om de andere coureur Charles Leclerc een voorkeursbehandeling te geven, maar daar is volgens Sainz totaal geen sprake van. "Ik kan in alle eerlijkheid niet klagen over mijn behandeling. Er zijn altijd wel wat spanningen in het team en ik denk soms wel eens dat ik wat meer steun kon krijgen", vertelt een openhartige Sainz. "Maar dan kan Ferrari of Charles wel denken dat ik me beter moet gedragen. Dat hoort bij het racen, we doen er daarna zand over en vergeten het."