In de aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola maakte Ferrari de contractverlenging van Carlos Sainz bekend. De Madrileen is nu tot eind 2024 aan de Scuderia verbonden. Al in de winter liet teambaas Mattia Binotto weten dat de nieuwe deal bovenaan de prioriteitenlijst stond. Toch bleef de bevestiging uit. Afgelopen week ging het gerucht dat beide partijen moeite hadden om tot overeenstemming te komen. Volgens Sainz is daar niets van waar en heeft hij zich kostelijk vermaakt om de berichten.

“Je kunt je wel voorstellen hoe hard ik thuis heb gelachen toen dit soort berichten verschenen”, zegt Sainz op Imola. “Alles was zo goed als rond en we waren enkel aan het wachten op Imola voordat het bekend zou worden. Grappige tijden, zoals altijd in de Formule 1, met al die geruchten.” Volgens de 27-jarige coureur verliepen de onderhandelingen juist heel voorspoedig: “Het was heel eenvoudig na zo’n goed eerste jaar samen. We wachtten gewoon op een mogelijkheid om het aan te kondigen op een circuit als Imola, voor het oog van de tifosi. Dit is ideaal. We hebben dus een goed plan opgesteld om het hier te kunnen bekendmaken.”

Nieuw contract zorgt voor extra boost

Het feit dat hij nu zeker is van een meerjarig contract, zorgt voor rust. Daardoor kan hij zich naar eigen zeggen volledig concentreren op zijn werk op de baan: “Het is geen geheim dat het belangrijk is dat je je volledig kunt focussen op het racen, en je niet bezig hoeft te houden met de toekomst. Dat geldt niet alleen voor mij, je hoort het ook van andere coureurs. Ik was de gehele winter al vrij zeker dat we dit rond gingen maken, dus ik maakte me in de eerste drie races geen zorgen. Maar die zekerheid zorgt altijd voor een extra boost.”