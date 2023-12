In het enige weekend waarin Red Bull Racing het echt niet voor elkaar had, profiteerden Carlos Sainz en Ferrari. De Spanjaard zat er het gehele weekend goed bij en pakte op zaterdag de pole-position, minder dan een tiende voor Mercedes F1-coureur George Russell en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. In een spannende race, waarin hij bewust het tempo zo laag mogelijk hield om een undercut van de concurrentie te voorkomen, bleef Sainz indrukwekkend kalm. In de slotfase hielp hij zelfs achtervolger Lando Norris door hem een DRS te geven en daarmee de aanstormende Mercedessen te kunnen tegenhouden.

Op de vraag van Motorsport.com of deze race in Singapore het gevoel over het veelal lastige jaar voor Ferrari verandert, antwoordt Sainz: “100 procent. Het moet wel invloed hebben, want het is niet zo dat we dit jaar veel kansen hebben gehad om een race te winnen. Het feit dat we wonnen en alle kansen daar gepakt hebben - we maximaliseerden VT1, VT2, VT3, Q1, Q2 en Q3 en de race - was een knappe prestatie. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor het team, om te bewijzen dat we in staat zijn om te winnen als de kans zich aandient. We stonden dat weekend onder druk, want het was het enige weekend waarin we konden strijden om de overwinning. Misschien samen met Las Vegas, maar dat wisten we op dat moment nog niet. Het feit dat we het gemaximaliseerd hebben, dat we presteerden, dat we onder druk geen fouten maakten, is het bewijs dat we tot mooie dingen in staat zijn als we een goede auto hebben.”