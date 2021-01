Geen proefritten bij nieuwe werkgevers voor Vettel en Ricciardo

Hoewel de exacte locatie nog niet is bekendgemaakt, lijkt er op dat de teams in aanloop naar het nieuwe seizoen slechts drie dagen mogen testen met hun nieuwe bolides. In die drie dagen moeten beide coureurs de kans krijgen om hun rondjes te draaien, in de praktijk komt het er dus op neer dat elke coureur slechts anderhalve dag de tijd heeft om te wennen aan z'n nieuwe auto. Voor de coureurs die bij hun team zijn gebleven is dat niet onoverkomelijk omdat de wagens erg veel zullen lijken op die van vorig jaar, maar voor de nieuwkomers is de uitdaging wat groter.

Ferrari heeft al toegezegd dat Sainz extra circuittijd krijgt, hoogstwaarschijnlijk op Fiorano met een auto uit 2019, zo bevestigt teambaas Mattia Binotto tegen Formula1.com. “Uiteraard zijn we van plan om iets voor Carlos te organiseren, om ervoor te zorgen dat hij zijn integratie met het team, de ingenieurs, de auto, onze manier van werken en procedures kan versnellen. De simulator zal in dat opzicht belangrijk zijn, maar we proberen het zo te organiseren dat we hem in januari met een oude auto kunnen laten rijden, gewoon om er zeker van te zijn dat hij gewend raakt aan het team.”

Voor Ricciardo en Vettel ligt zo'n proefrit wat lastiger. De Australiër volgt Sainz op bij McLaren en zal vrijwel onvoorbereid aan de officiële F1-test moeten beginnen, bevestigt McLaren-teambaas Andreas Seidl. “De regels over wat we kunnen doen zijn vrij duidelijk. We hebben bij McLaren niet de mogelijkheid om een oude auto in te zetten. We hebben alleen maar de [officiële] test van drie dagen, maar natuurlijk werken we hard om Daniel zo snel mogelijk in het team te integreren.”

Voor Vettel, die van Ferrari naar Aston Martin overstapt, geldt hetzelfde. “Ook wij hebben niet de mogelijkheid om [hem in] een twee jaar oude auto te laten rijden”, aldus teambaas Otmar Szafnauer. “We zullen alles doen om hem in het team te integreren, inclusief veel simwerk en gebruiken vervolgens de drie testdagen die we hebben om hem zo goed mogelijk klaar te krijgen voor de eerste race.”

Vettel vervangt bij Aston Martin Sergio Perez die de overstap maakt naar Red Bull. Of de Mexicaan bij dat team extra tijd krijgt in een oude auto is niet duidelijk.