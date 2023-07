Carlos Sainz en Oscar Piastri kwamen net na de start in de eerste bocht met elkaar in aanraking. De Ferrari-coureur, die als vierde startte, blokkeerde bij het aanremmen voor de eerste knik, stuurde in en botste vervolgens met Piastri, die aan de binnenkant zat. De Australiër kwam vast te zitten en raakte de muur, waardoor zijn ophanging en stuurstang beschadigd raakte. Daarnaast had de auto van Piastri een lekke band. De SF-23 van Sainz liep een kapotte sidepod op. Piastri ging traag door Eau Rouge en parkeerde niet veel later zijn auto naast de baan. De stewards besloten geen straf uit te delen, maar Sainz legt de schuld bij de F1-rookie. Hij vindt dat de jongeling meer ruimte had moeten geven, vooral omdat hij in gevecht was met Lewis Hamilton.

"Hij viel tegelijkertijd met Lewis aan. Bij het ingaan van de eerste bocht rondde ik de actie nagenoeg af", zegt Sainz. "Ik raakte de apex goed, maar naar mijn mening was Oscar te optimistisch met zijn inhaalpoging. Het was jammer, want dit zijn typische incidenten hier in de eerste bocht. Dat is in de afgelopen edities gebleken en juist dat gebeurde nu weer. Nagenoeg iedereen die aan de binnenkant er voorbij wil, zorgt normaal gesproken voor een botsing of crash. Deze keer was het mijn beurt."

Sainz wist dat Piastri aan de binnenkant zat: "Maar op een gegeven moment moet iemand zich een soort van terugtrekken", vervolgt de Madrileen. "Hij was degene die rechtsachter zat en daardoor gas moest loslaten. Ik niet, en ik hoef hem ook niet te laten passeren in de eerste bocht, vooral omdat ik mijn inhaalactie op Lewis bijna had afgerond." Volgens de Ferrari-coureur was zijn F1-auto daarna nagenoeg onbestuurbaar. Uiteindelijk viel Sainz uit.

Piastri heeft andere mening

Piastri ziet de kwestie als een incident in de eerste ronde in de eerste bocht, maar vindt het jammer na zijn 'podium' in de sprintrace op zaterdag, waarbij hij tweede werd achter Max Verstappen. "Toen we bij de remzone kwamen, bewoog Carlos iets naar rechts en blokkeerde. Ik moest dat proberen om te ontwijken", legt de McLaren-coureur uit. "Vanaf daar tot aan de apex waren mijn mogelijkheden vrij beperkt. Ik ga nog onderzoeken of ik meer had kunnen doen." Naar het idee van Piastri hadden beide coureurs het anders kunnen aanpakken. "Maar de eerste bocht is krap en Carlos had ook niet veel opties met Lewis naast hem. Het is jammer." Tegen Motorsport.com zegt de 22-jarige coureur: "De beweging van Carlos naar rechts verraste me. Ik had misschien iets later kunnen remmen en er verder naast kunnen zitten, maar achteraf is makkelijk praten. Toen ik eenmaal in die positie zat, kon ik weinig meer doen. Ik zat vast. Ik probeerde mijn best te doen, maar ik kon niet veel doen."

Video: Piastri en Sainz botsen in de eerste bocht tijdens GP België