Sainz rondt tweede testdag bij Ferrari probleemloos af

Sainz' debuut op het circuit verliep zeer positief en zonder al te grote problemen: de dag begon redelijk zonnig, maar in de loop van de ochtend werd het wat bewolkter en dus daalde de baantemperatuur. Het koude asfalt bood nauwelijks grip voor de demonstratiebanden van Pirelli, maar dat leek Sainz niet te deren.

De werkzaamheden van de nieuwe Ferrari-coureur waren in grote lijnen vergelijkbaar met die van gisteren: het draaide er vooral om bekend te geraken met alle systemen, de procedures en het team. Na elke snelle ronde volgden twee langzamere ronden om de batterijen in de SF71H op te laden. Het tempo lag ondanks de mindere omstandigheden echter duidelijk hoger dan woensdag. De snelste tijd van Sainz bedroeg 56 seconden en 65 honderdsten.

Vanmiddag maakt Mick Schumacher zijn opwachting achter het stuur van de Ferrari van 2018. De Duitser rijdt dit seizoen weliswaar bij Haas, maar is natuurlijk nog steeds onderdeel van de Ferrari Driver Academy en krijgt zo de kans alvast wat kilometers te maken voor het Formule 1-seizoen begint. Ook morgenochtend komt Schumacher nog in actie en vervolgens neemt die andere Ferrari-junior Callum Ilott als laatste het stokje over.