Sainz hoopt dat coureurs vanaf 2022 weer het verschil maken

Het verbeteren van de strijd is één van de uitgangspunten van de Formule 1 en FIA geweest bij het specificeren van de volgende generatie F1-wagens. Daarbij is de hoop vooral gevestigd op het grondeffect, dat er voor moet zorgen dat de auto’s elkaar beter kunnen volgen en moet leiden tot meer inhaalmanoeuvres. Naast de nieuwe technische regels komt er ook een nieuw financieel reglement dat er voor moet zorgen dat er geen ‘wapenwedloop’ ontstaat waarbij de rijkste teams het meeste kunnen doorontwikkelen.

“Als je eenmaal in de Formule 1 zit, besef je al vrij snel dat het erg moeilijk is om iemand te verslaan die een auto heeft die drie tienden sneller is dan jijzelf bent. Als coureur vecht je met je teamgenoot om die laatste twee tienden van een seconde. Dat is het geval geweest met al mijn teamgenoten, je bent maar twee tienden sneller of langzamer. Maar dan komt er iemand en die is 1,5 seconde sneller, dan weet je direct dat je niet echt met hem kunt concurreren. Ik zou willen dat het veld dichter bij elkaar komt", aldus Sainz.

De Spanjaard juicht de plannen van de Formule 1 en de FIA dan ook van harte toe. “Hopelijk wordt de sport weer een beetje meer afhankelijk van de mens en minder van de machine. Ik denk dat de sport een stuk competitiever kan zijn, een stuk leuker. Dat zal een groter publiek creëren en dat is voor iedereen goed.”

Sainz staat niet alleen in zijn kritiek op de huidige generatie auto’s. Ook wereldkampioen Lewis Hamilton liet zich – na een saaie Grand Prix van Abu Dhabi – kritisch uit. “Ik hoop en bid dat de wagens van 2022 elkaar beter kunnen volgen, want ik heb het idee dat dit een erg saaie race was om naar te kijken. Zodra je binnen drie seconden van iemand komt, zit je de hele tijd in de turbulentie en glijd je maar wat rond. Ik hoop echt dat wat [sportief directeur van de Formule 1] Ross Brawn heeft voorgesteld het verschil zal maken.”