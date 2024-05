Sainz blij voor oud-teammaat: "Lando rijdt om races te winnen"

Eindelijk, na 110 Grand Prix-starts en 16 podiumplaatsen was het zondag dan zo ver: McLaren-coureur Lando Norris pakte op het Miami International Autodrome zijn eerste Formule 1-overwinning na voor hem zeer gunstige safety car. Die kwam achter hem de baan op na een aanrijding tussen Kevin Magnussen van Haas en Williams-coureur Logan Sargeant. Norris kon ‘gratis’ een pitstop maken en behield na de herstart overtuigend de leiding in de race om die vervolgens niet meer af te staan.

Hoewel hij niet kon profiteren van de safety car en het tot zijn grote frustratie de hele race aan de stok had met Norris’ teamgenoot Oscar Piastri was Carlos Sainz blij met de overwinning van zijn voormalig teamgenoot. "Ik denk dat het geluk de mensen die het verdienen toekomt", zei Sainz over de debuutzege van Norris. "Lando is een van die jongens die dit weekend een beetje geluk verdiende om zijn eerste race te winnen. Wij coureurs weten wie het verdient om races te winnen en wie er op het niveau rijdt om races te winnen. Lando rijdt om races te winnen. En nu hij eindelijk heeft gewonnen zijn we allemaal blij voor hem", voegde Sainz eraan toe.

Wie het succes van Norris alleen wijdt aan pure mazzel, doet de Engelsman in de ogen van Sainz tekort. "Hij rijdt nu al heel veel races achter elkaar als een racewinnaar en hij verdiende deze overwinning gewoon. Geluk of geen geluk, dat maakt echt niet uit. Hij is een racewinnaar en het werd tijd dat dat er een keertje uitkwam. Mensen moeten ook maar eens accepteren dat als je niet de beste auto hebt, je soms een beetje geluk nodig hebt."