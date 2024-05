Met de top-negen binnen één seconde was de kwalificatie op Imola vorige week bijzonder spannend. Elk detail kan tegenwoordig het verschil maken op zaterdagmiddag. Zeker in Monaco is een goede kwalificatie afwerken van groot belang, aangezien inhalen in de smalle straten van het prinsdom nagenoeg onmogelijk is. Maar hier kan je, met de muren zo dichtbij, als rijder nog meer het verschil maken dan op andere circuits. Risico nemen is misschien dus nog wel belangrijker dan het vinden van de juiste afstelling en het op temperatuur krijgen van de banden.

“Ik denk nog steeds dat de snelste combinatie van auto en coureur uiteindelijk op pole zal eindigen als het erom gaat in Q3. Er bestaan geen wonderen in F1”, zegt Carlos Sainz. De Spanjaard weet dat je een weekend in Monaco moet opbouwen. “Je kan niet gewoon maar wat rijden in VT3, Q1 en Q2. Je moet het opbouwen. En opbouwen betekent dat je in die sessies toch wat risico neemt om te kijken waar de auto en banden staan over één ronde.”

“Er zullen altijd uitzonderlijke gevallen zijn, maar ik geloof meer in het opbouwen dan dat iemand plotseling voor een belachelijke ronde gaat, of hoe je het ook wil noemen. Ik geloof dus meer in het opbouwen van vertrouwen en dan honderd procent risico nemen in Q3”, aldus Sainz, die eraan toevoegt dat coureurs zich in de allesbepalende minuten van Q3 weinig aantrekken van de gevaren in Monaco. “Dat is het mooie van Monaco, dat je gedurende twee ronden in Q3 opeens vergeet dat er muren zijn. Je rijdt alsof er kerbs, gras en grind zijn, in plaats van muren. Dat maakt het rijden zo opwindend. Je rijdt letterlijk langs de muren, terwijl je denkt dat die er niet zijn. Ik denk echt dat als het circuit daadwerkelijk geen muren zou hebben, de rondetijden hetzelfde zouden zijn. Dat is best krankzinnig als je erover nadenkt.”

Lando Norris sluit zich aan bij Sainz. “Als het aankomt op Q3, verschuift de focus zeker naar het nemen van risico en wie de beste ronde aan elkaar kan knopen”, vertelt de McLaren-coureur. “Als je kijkt naar de polerondes uit de voorgaande jaren, dan waren die niet omdat de auto veel sneller was. Het is omdat ze dichter bij elke muur kwamen en dus een meter eerder op het gas konden. Het gaat meer om toewijding en vertrouwen in de auto en dat soort dingen, dan dat je kan zeggen: ik miste de piek van de banden.”