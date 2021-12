De neutralisatie in de slotfase van de race op het Yas Marina Circuit resulteerde in een sprintrace van een enkele ronde. Daarbij stond Verstappen op nieuwere banden dan Hamilton. Sainz was zelf druk in gevecht om het podium te bereiken, maar kreeg uiteindelijk toch mee hoe de strijd vooraan afliep. De Ferrari-coureur prijst de netheid van beide heren en is blij dat een crash is uitgebleven.

"Gezien de diverse mogelijkheden die er waren bij het ingaan van de race, kende dit kampioenschap uiteindelijk een mooie uitkomst", blikt Sainz terug op de seizoensfinale in Abu Dhabi. "Persoonlijk vond ik het een prachtige strijd vooraan. Ze hebben ervoor gezorgd dat het netjes bleef. Er waren geen crashes of botsingen. De sport verdiende deze mooie strijd in de laatste race."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, wordt gefeliciteerd door Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3e positie, in Parc Ferme Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Na een druk gevecht met Mercedes-coureur Valtteri Bottas en de beide AlphaTauri-rijders, werd Sainz uiteindelijk derde in Abu Dhabi. Dit betekende dat hij voor de vierde keer in 2021 de gang naar het ereschavot mocht maken. Daar eenmaal aangekomen liep hij meteen op Verstappen en Hamilton af. "Allereerst feliciteerde ik Max en Lewis. Wie er dat weekend ook zou winnen, het was altijd verdiend geweest. Ze hebben ongelofelijk goed gereden en verdienden allebei de titel. Ik vind het belangrijkste dat er niets oneerlijks of vreemds op de baan is gebeurd. Ze hebben het allebei netjes gehouden."