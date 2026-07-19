Sainz prijst Antonelli voor zijn excuses na de opmerking over "idioot"

Carlos Sainz heeft Kimi Antonelli geprezen omdat hij spontaan zijn excuses aanbood nadat de Italiaan de Spanjaard tijdens de Formule 1-Grand Prix van België via de teamradio een „idioot“ had genoemd.

Tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps kwam Antonelli bij Stavelot een trage Sainz tegen. Geïrriteerd uitte de Mercedes-coureur zijn ongenoegen op het circuit – hij brak zijn poging af en bleef dicht bij de Williams rijden – en via de radio: "Sainz, wat een idioot!"

"Ik weet niet wat Antonelli met mij van plan was", zei Sainz tegen zijn eigen race-ingenieur. "Hij ramde de auto tegen me aan, ik weet niet waarom."

Antonelli sprak zijn collega echter aan toen ze elkaar toevallig op zaterdagochtend tegenkwamen.

“Vanmorgen werden we eigenlijk tegelijkertijd wakker,” vertelde Sainz na de kwalificatie. “Dus we stapten tegelijk in de lift en ik zag hem en zei: ‘Hoe gaat het?’

“En die vent is echt een toffe kerel. Hij verontschuldigde zich gewoon, zei dat het in het heetst van de strijd was, dat hij de herhaling had gezien en dat ik hem eigenlijk niet zo erg had gehinderd, aangezien het een FP1 was en geen belangrijke ronde van het weekend – en omdat hij niet zo erg werd gehinderd, was hij op dat moment een beetje emotioneel.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: Clive Mason / Getty Images

“En als iemand zo naar je toe komt en je dat meteen recht in je gezicht zegt zodra hij je ziet, dan is dat voor mij het bewijs dat hij een geweldige kerel is. Dus ik kan niets anders doen dan hem daarvoor bedanken en hem het allerbeste wensen.”

Terwijl Antonelli vanaf poleposition start, kwalificeerde Sainz zich als 15e – hij start één plaats hoger dankzij de gridstraf van Isack Hadjar.

Ondanks dat hij teamgenoot Alex Albon voor de tiende keer dit seizoen en de vijfde keer op rij in de kwalificatie versloeg, omschreef de Williams-coureur zijn Belgische GP tot nu toe als “zo’n zwaar weekend”, nadat een technisch probleem hem tijdens de trainingen “drie tot vijf tienden” per ronde kostte, hoewel de situatie voor de kwalificatie was opgelost.

„Ik ben blij dat we het probleem hebben gevonden”, zei Sainz. „Ik ben alleen niet zo blij dat we het probleem niet goed kunnen verklaren. Dus we moeten blijven zoeken.”

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