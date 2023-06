Sainz prijst Ferrari om strategie in GP Canada: "Was heel goed"

Carlos Sainz wist in tegenstelling tot teamgenoot Charles Leclerc Q3 te bereiken in de kwalificatie. Hij kon daar echter geen sterke ronde neerzetten, waardoor hij genoegen moest nemen met de achtste startplek. De Spaanse Ferrari-coureur zou echter vanaf de elfde plek starten, aangezien hij in de kwalificatie Pierre Gasly in de weg zat en daarvoor een gridstraf van drie plaatsen kreeg. Zodoende stond hij achter Leclerc bij de start, wetende dat Ferrari de snelheid had voor een goed resultaat. Beide coureurs begonnen op de mediumband en besloten om tijdens de safety car-fase door te rijden. In ronde 38 kwam Sainz als eerste van de twee Ferrari's binnen voor zijn eerste en laatste pitstop van de race. Met de eenstopper slaagde Ferrari erin om na een moeizame zaterdag de vierde en vijfde plaats op te eisen in de race, met Sainz die achter de Monegask eindigde.

Sainz was na afloop van de race 'een beetje opgewekt' om na de teleurstellende kwalificatie terug te slaan met de vijfde plaats. "We hadden dit weekend duidelijk meer snelheid dan waar we ons gekwalificeerd hadden", weet Sainz ook dat ze het zichzelf lastiger maakten. "Ik heb het gevoel dat we het leuk zouden hebben gehad als we verder vooraan waren gestart. Maar we hadden een solide tempo én strategie. We wisten daardoor de vierde en vijfde plaats in de wacht te slepen." Volgens Sainz had er wel meer in gezeten als hij dus verder vooraan was begonnen. "Het had dan een mooi gevecht kunnen zijn met drie verschillende fabrikanten", doelt hij op Aston Martin en Mercedes. Het is onze fout dat we het er niet beter op maakten in de kwalificatie. Die straf hielp natuurlijk ook niet."

Sainz benadrukt dat het in ieder geval niet aan de strategie lag. "We hadden een heel goede strategie en het was de juiste call om door te rijden [tijdens de safety car]. De mediums waren erg sterk voor ons en ik kon de stint op de mediums maximaliseren. Ik voelde me goed op die band." Bovendien had Sainz er voorafgaand aan het weekend al vertrouwen in dat hij een betere race zou hebben dan in Barcelona, waar hij van de tweede naar de vijfde plek terugviel. "Ik wist dat Barcelona voor ons geen goed circuit was. Ik wist dat Canada beter zou zijn en dat werd op vrijdag bevestigd. Nu hebben we bewezen dat we sterker zijn op circuits met minder slijtage en langzamere bochten. We konden meer onze ware snelheid laten zien. We zullen wel zien hoe we ervoor staan op hogesnelheidscircuits als Oostenrijk en Silverstone."

Het is op die circuits dan weer niet vanzelfsprekend dat Ferrari er goed voor zal staan, denkt Sainz. "Ons tempo hangt heel erg af van de baankarakteristieken. Ons tempo hangt daar sterk van af. Op circuits als Monaco en Canada zijn we sterker dan circuits met snelle bochten, zoals Barcelona. Daar worstelen we meer. Dus ik denk dat we schommelingen zullen zien in onze competitiviteit", besluit de Spanjaard.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Canada