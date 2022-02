Sainz: "Weet zeker dat Michael Masi het beste met F1 voor had"

Donderdag maakte de FIA-president Mohammed ben Sulayem bekend dat Michael Masi komend seizoen niet langer als race director in de Formule 1 zal fungeren. De Australiër wordt opgevolgd door Eduardo Freitas, die al geruime tijd actief is als wedstrijdleider in het World Endurance Championship, en Niels Wittich, die tot voor kort nog de races in de DTM overzag. Het tweetal zal elkaar gedurende het seizoen afwisselen en worden ondersteund door Herbie Blash, die lange tijd de rechterhand was van wijlen Charlie Whiting.

De bekendmaking van de FIA kwam op het moment dat Ferrari de nieuwe auto voor het F1-seizoen 2022 voorstelde. Teambaas Mattia Binotto deelde in de persconferentie die volgde op de launch mee dat de aangekondigde veranderingen voor Ferrari niet als een verrassing kwamen. “We waren volledig op de hoogte van het statement, aangezien dit eerder deze week besproken is in de F1 Commission. Het komt voor ons dus totaal niet als een verrassing. Dit is grondig geanalyseerd en besproken met alle teams.”

Binotto vindt eigenlijk dat er sinds de laatste race in Abu Dhabi te veel aandacht is geweest voor wat er aan het einde van de race in Abu Dhabi is gebeurd. “Ik ben van mening dat er in de afgelopen weken en maanden te veel gesproken is over hetgeen in Abu Dhabi is voorgevallen”, zei de Italiaan. “Maar het feit dat het allemaal zo lang voortgeduurd heeft, toont aan hoe ingewikkeld de zaak is. Er iets niks rechttoe rechtaan aan. Wat er gebeurd is, is zo complex. Het is heel moeilijk te zeggen of er iets verkeerd is gegaan en of er fouten zijn gemaakt. Er was sprake van heel veel druk en de communicatie tussen de teams en de race director was ook niet bevorderlijk. De situatie was niet eenvoudig en de beslissingen waren moeilijk.”

Toch kan Binotto zich vinden in de maatregelen die de FIA heeft genomen ten aanzien van de wedstrijdleiding. Binotto: “We moeten er in de toekomst op kunnen vertrouwen dat de FIA onafhankelijk opereert en op de een of andere manier in staat is om de juiste beslissingen te nemen. Wat dat betreft kunnen we dit alleen maar steunen. Als Ferrari staan we dus achter de beslissingen die genomen zijn door de nieuwe voorzitter en de rest van de FIA. En we zullen blijven samenwerken met de FIA om het racen verder te verbeteren voor de toekomst.”

Sainz had vertrouwen in Masi

Carlos Sainz Jr. is vooral blij dat de nieuwe race directors betere ondersteuning krijgen, onder meer met de komst van een Virtual Race Control Room die waarschijnlijk in Genève wordt ingericht. “Ik wens Michael het allerbeste toe in zijn nieuwe rol”, sprak de Spanjaard. “Ik weet zeker dat hij een nieuwe taak krijgt met veel verantwoordelijkheid. Ik had wel vertrouwen in hem en weet zeker dat hij het beste voor had met de Formule 1. Ik heet de nieuwe race directors echter van harte welkom. Ze hebben een moeilijke taak te vervullen. We hebben de afgelopen paar jaar gezien hoe lastig deze rol is, vooral ook om in de voetsporen te treden van iemand als Charlie. Maar het is wel zaak dat deze werkzaamheden goed uitgevoerd worden en dat degene die het werk doet, goed ondersteund wordt, zoals de FIA nu ook van plan is. De ideeën van de FIA bevallen mij dus wel. Hopelijk kunnen we ons als sport blijven verbeteren en kan de besluitvorming verder worden verbeterd zodat er meer duidelijkheid komt voor de coureurs en de fans.”

Charles Leclerc kwam met woorden van gelijke strekking: “Ik heb veel respect voor Michael en alles wat hij heeft gedaan. Hij had de afgelopen paar jaar een lastige taak en dan vooral in Abu Dhabi. Met zo’n seizoenseinde weet je van tevoren dat het controversieel gaat aflopen. De FIA beschikt echter over veel meer informatie dan ik, dus ik vertrouw er volledig op dat ze de juiste beslissing hebben genomen voor de toekomst.”