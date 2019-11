Sainz had podiumplek met McLaren niet verwacht

Op het Braziliaanse Interlagos kwam Carlos Sainz in eerste instantie als vierde over de meet. Door de tijdstraf van Lewis Hamilton schoof hij na de race alsnog een plekje op, al vond hij het jammer zodoende de podiumceremonie te hebben gemist. Hoe dan ook, het mooie resultaat was een verrassing voor hem: "Ik had niet verwacht het podium te halen."

Terugkijkend op zijn beste finish in de Formule 1 laat hij weten dat het circuit op papier de MCL34 helemaal niet zou liggen. "We hebben dit jaar een zekere trend ontdekt. Op sommige banen, waar geen specifieke soort bochten waren, deden we het minder sterk", aldus de Spaanse coureur. Het team identificeerde halverwege het seizoen de langzame bochten als een zwak punt van de huidige bolide. "Dit circuit had die karakteristieken. De eigenschappen van elke locatie zorgden er ook voor dat we telkens anders presteerden", gaat hij verder.

Toch bleek dat er op de omlopen met veel krappe en langzame bochten rekening gehouden moest worden met McLaren. Zo eindigde het team in Monaco en Singapore in de top-tien. Van een feilloos seizoen wil Sainz dan ook niet spreken. Hij licht toe: "Het betekent dat we gewoon meer moeite hebben om punten te scoren dan in bijvoorbeeld Oostenrijk. Maar het zegt niet dat het niet haalbaar is voor ons. We moeten gewoon beter worden op die plekken."

De ontwikkeling voor 2020 is nog in een vroeg stadium, maar voor McLaren is dus goed duidelijk wat er beter kan. "We moeten dit oplossen. Vooral op de zaterdag waren we regelmatig minder sterk, de zondagen gingen doorgaans een stuk beter. We kunnen een volgende stap maken, maar met 21 races zijn er altijd meerdere uitdagende weekenden. Weekenden zoals in Brazilië zijn erg positief. We zullen deze winter nog harder werken om de kloof [met de top-drie] te dichten."

