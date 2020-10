Sainz: Kans op podium misgelopen door nieuwe aeropakket

McLaren bracht een pakket nieuwe onderdelen mee naar de Nürburgring. Die konden op vrijdag niet getest worden vanwege de afgelaste vrije trainingen, en daarom koos het team ervoor om alleen Sainz uit te rusten met het nieuwe pakket. Teamgenoot Lando Norris kreeg het oude pakket tot zijn beschikking. De Brit deed op zondag mee om de podiumplaatsen tot hij getroffen werd door een technisch probleem, maar Sainz kreeg dat met de nieuwe onderdelen niet voor elkaar. De Spanjaard vermoedt zelfs dat het nieuwe aeropakket hem daarvoor in de weg stond, omdat hij moest wennen aan de karakteristieken van de onderdelen.

“Het is een vijfde plaats die goed is omdat het tien punten oplevert, maar je eindigt niet op de gehoopte positie als je in de race 60 ronden lang lijdt”, zei Sainz bij Movistar. “Ik ben eigenlijk niet echt blij. Er zit weinig smaak aan deze vijfde plek als je Ricciardo en Perez voor je ziet vechten om het podium, en dat wij een kans gemist hebben om voor dat podium te strijden. Met de auto die ik vandaag had, kon ik niet voor het podium vechten. Misschien was dat wel mogelijk met de auto die ik twee races geleden had.”

Sainz had niet het juiste gevoel met het nieuwe aeropakket en dat leidde volgens hem tot extra bandenslijtage. Hij vindt dan ook dat McLaren moet analyseren wat het beste is met het oog op de toekomst. “We hadden veel meer graining dan de rest”, zei hij. “Ik hoop dat deze zestig ronden aan data ten goede komen aan een grondige analyse, dat we in de fabriek gaan onderzoeken wat in dit pakket mij niet alleen geen goed gevoel geeft, maar ons ook niet de prestaties geeft die we verwachtten.”

McLaren viel, mede door de uitvalbeurt van Norris, terug naar de vierde plek bij de constructeurs. Racing Point nam de derde plek over, terwijl Renault ook in de nek van het Britse team hijgt. Sainz vindt dan ook dat McLaren op consistentere basis punten moet scoren. “We moeten onderzoeken wat er gebeurde met Lando, want dat zijn punten die belangrijk zijn voor het kampioenschap”, stelt hij. “We hebben huiswerk te doen en moeten dit te boven komen.”

Met medewerking van Sergio Lillo en Jonathan Noble