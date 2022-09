Sainz vindt dat pitstraat Zandvoort ‘absoluut’ moet worden aangepast

Tijdens de Dutch Grand Prix van afgelopen zondag liep Carlos Sainz een tijdstraf van vijf seconden op voor een ‘unsafe release’. De coureur uit Madrid hield na zijn laatste pitstop even in bij het wegrijden - naar eigen zeggen om een McLaren-monteur te ontwijken - waarna Fernando Alonso hem licht van achteren raakte. Sainz kwam als vijfde aan de finish, maar zakte door zijn penalty terug naar de achtste plaats in de race-uitslag.

“Absoluut”, antwoordt Sainz in Monza op de vraag of er iets veranderd moet worden aan de pitstraat van Circuit Zandvoort. “Ik vind dat er niet genoeg gesproken wordt over het feit dat we tijdens het seizoen circuits aandoen met pitstraten die absoluut te krap zijn. We moeten de veiligheid verbeteren voor de monteurs. Er wordt nog wel eens vergeten dat die mannen met pakken aan en helmen op zich begeven te midden van auto’s die met een snelheid van 80 kilometer per uur bij ze langs rijden. We zijn soms maar een paar centimeter verwijderd van een zeer gevaarlijke situatie.”

“Zandvoort is een fantastisch circuit en ik wil daar elk jaar blijven terugkomen, net als dat ik graag in Singapore en Boedapest blijf racen, waar ze ook een smalle pitstraat hebben. Maar we moeten denken aan de monteurs en aan hoe krap het op sommige plekken is doordat de pitstraat gewoon te smal is”, vervolgt hij. “Als we het over veiligheid hebben, gaat het vaak over de auto en het circuit. Ik maak me echter zorgen dat er op een dag iets misgaat in de pits, als we zulke smalle pitstraten blijven houden waarin van alles gaande is, vooral als er op hetzelfde moment meerdere pitstops zijn.”

Sainz heeft zijn zorgen kenbaar gemaakt bij de stewards. “Het is nog niet ter sprake gekomen tijdens een meeting van de GPDA of de FIA, maar ik heb na de race wel aangekaart bij de stewards, toen ik bij ze moest komen voor wat zij als een ‘unsafe release’ zagen. Mijn boodschap aan de stewards was duidelijk en ze zouden het doorgeven aan de racedirectie en FIA. Of ik het onderwerp ook tijdens de rijdersbriefing ter sprake breng, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar dat is wel een mogelijkheid.”

“Het is zeker te krap in Zandvoort”, vindt ook GPDA-bestuurslid George Russell. “En daar moet iets aan gedaan worden, daar is geen twijfel over mogelijk. Het lijkt me behoorlijk intimiderend voor de jongens die de pitstops doen, als je daar de garage uitkomt en er komen auto’s met een snelheid van 60 of 80 kilometer per uur of je af. En als ze op koude banden wegrijden, kan de achterkant wegglijden. Ik weet niet wat wat de oplossing kan zijn op zo’n circuit, maar we moeten absoluut met een beter compromis zien te komen.”

Video: Samenvatting van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort