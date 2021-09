Sainz pakt vierde motor en gridstraf in Turkije

In tegenstelling tot de overige motorfabrikanten besloot Ferrari tot de tweede seizoenshelft te wachten met de introductie van een verbeterde krachtbron. In Maranello werd vooral gesleuteld aan het hybride-systeem, met een verbeterde duurzaamheid en een vermogenswinst van zo’n 10 pk als resultaat.

Afgelopen weekend mocht Charles Leclerc als eerste de verbeterde krachtbron uitproberen. De Monegask moest daardoor net als Max Verstappen vanaf de laatste startrij starten, maar de 23-jarige coureur knokte zich wel naar de top-tien. Net als Lando Norris nam ook Leclerc echter de verkeerde bandengok toen het aan het einde van de race begon te regenen, waardoor de Monegask op een puntloze vijftiende plaats aan de finish kwam.

Door de motorwissel van Leclerc stond Carlos Sainz er vooraan de grid alleen voor namens het team van Ferrari. De Spanjaard deed dit echter uitstekend door op zaterdag voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een plekje op de eerste startrij te bemachtigen. Een dag later kwam hij in de race prima uit de startblokken en reed hij zelfs een tijdje aan de leiding. Gaandeweg de race zakte de Madrileen wat terug in de rangorde, maar in tegenstelling tot zijn teamgenoot kwam de regenbui voor Sainz wel als geroepen, wat hem uiteindelijk met een derde plaats toch nog zijn derde podiumfinish van het seizoen opleverde.

Volgens de collega’s van de Italiaanse tak van Motorsport.com zal Sainz volgende week in Turkije de beschikking krijgen over de vernieuwde Ferrari-motor. De Italiaanse renstal is tevreden met de resultaten die de verbeterde krachtbron afgelopen week in Rusland achterin de SF21 van Charles Leclerc liet zien. De renstal heeft dan ook besloten om vanaf de eerstvolgende race ook Sainz uit de rusten met het verbeterde exemplaar. Het wordt voor de Madrileen wel al zijn vierde motor van het seizoen, wat hem automatisch een forse gridstaf voor de Grand Prix van Turkije zal opleveren.