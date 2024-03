Sainz pakt P2 in kwalificatie: "Kon het bijna niet geloven"

Het zijn bijzondere weken voor Carlos Sainz. In Jeddah moest hij toekijken vanwege een blindedarmontsteking en een operatie, twee weken later is de coureur alweer van de partij voor de Formule 1 Grand Prix van Australië. Zijn terugkeer op het asfalt verloopt niet geheel pijnvrij, maar het resultaat in de kwalificatie mag er wezen. In een spannende strijd om de pole slaagde de Ferrari-coureur erin om de tweede startpositie uit het vuur te slepen. De enige coureur die een snellere tijd neerzette was Max Verstappen, die zo zijn derde pole uit drie Grands Prix in 2024 noteerde, maar hij hield wel onder andere teamgenoot Charles Leclerc achter zich.

"Ik heb heel wat dagen in bed gelegen en gekeken of het me zou lukken om hier te zijn. Het lukte me om hier dit weekend te zijn en om de auto op de eerste startrij te zetten in de kwalificatie, ik kon dat bijna niet geloven. Zeker gezien hoe zwaar het was", zegt een opgeluchte Sainz na afloop van de kwalificatiesessie. "Ik ben heel blij dat ik hier ben en heel blij dat ik het Red Bull moeilijk kon maken." Sainz begon het weekend nog midden in de top-tien, maar vond langzamerhand steeds wat meer snelheid. "Ik moest wat loskomen, maar ik vond het tempo en bouwde het goed op", vertelt de Ferrari-man.

De tweevoudig racewinnaar staat nog voor de grootste uitdaging van dit weekend: de race. Sainz moet 58 rondjes in de SF-24 afwerken en gezien zijn fysieke staat kan dat nog lastig worden. Na afloop van de kwalificatie geeft de Madrileen toe dat hij nog niet helemaal fit is. "Ik ga daar niet over liegen. Ik voel me nog niet op mijn best als ik aan het racen ben", erkent Sainz. "Ik denk wel dat ik het voor elkaar kan krijgen. Mocht het me lukken om zonder pijn te racen dan kan ik pushen. Ik weet wel dat het wat oncomfortabel gaat zijn, maar hopelijk lukt het zonder pijn."