Sainz heeft vertrouwen in GP Mexico: "Race pace is goed genoeg"

Carlos Sainz vierde zondagochtend op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn zesde pole-position in zijn Formule 1-carrière. Het moet een van de bevredigendste zijn, want de Spanjaard was in Q3 niet af te stoppen. Al in de openingsfase van het laatste deel van de kwalificatie klokte hij een uiterste scherpe tijd van 1.16.055. In het vervolg van de kwalificatie bleek die tijd goed voor pole, maar Sainz besloot zelf om in de laatste minuut nog even gas bij te geven en zijn eigen tijd met nog een tiende te verbeteren naar 1.15.946.

Het was een prachtig einde van een schitterende kwalificatie. "Ik ben ontzettend blij", zei Sainz direct na afloop. "Het waren een paar geweldige ronden. Het is altijd spannend hier in Mexico om een paar goede sectoren achter elkaar te rijden. Het is zo moeilijk met altijd het geglibber hier, maar eerlijk is eerlijk; vandaag waren mijn beide ronden [in Q3] vrijwel identiek en bijna perfect. Dat gebeurt niet vaak in Mexico."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

De laatste keer dat Sainz op pole stond was vorig jaar in Singapore. Waar teamgenoot Charles Leclerc de laatste tijd de successen aaneenrijgt, was de 30-jarige coureur uit Madrid wat zoekende. Maar sinds de Amerikaanse Grand Prix van vorige week, lijkt ook Sainz de wind in de zeilen te hebben. "Ja, zeker. In Austin hebben we echt een stap omhoog gezet. We hebben geprobeerd wat extra's te vinden in de kwalificatie, ook in de out-lap en het prepareren van de banden en het lijkt er op dat we de goede richting opgaan. Natuurlijk moeten we het morgen nog wel afmaken, maar ik heb deze pole in ieder geval op zak want het toont mijn vooruitgang."

Constructeursklassement

Sainz vindt zondag zijn oude teamgenoot Max Verstappen naast zich op de eerste startrij en achter zich Lando Norris op P3 en Charles Leclerc op P4. Van de drie topteams is Ferrari de enige met twee auto's in de top-tien en dat moet zondag worden beloond met een verdere opmars in het constructeursklassement. "Dat is onze eerste prioriteit. We moeten met beide auto's finishen, maar als je de race wint zijn die zeven of acht [met de snelste ronde] van groot belang in het kampioenschap. Ik hoop dan ook dat ik na bocht 1 nog op de eerste plaats lig en vanaf daar verder kan. Onze race pace zou goed genoeg moeten zijn voor de overwinning."

