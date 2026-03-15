Sainz pakt in China eerste WK-punten van 2026 voor Williams
Carlos Sainz startte de Grand Prix van China vanaf de zeventiende plaats, maar reed uiteindelijk naar een uitstekende P9 en daarmee zijn eerste WK-punten van het nieuwe F1-seizoen.
Na de kwalificatie, waarin hij als zeventiende eindigde, had Carlos Sainz nog aangegeven dat een plek rond de vijftiende positie waarschijnlijk het maximale haalbare zou zijn. Naarmate er tijdens de race echter meer uitvallers kwamen en hij eindelijk probleemloos zijn ronden kon rijden, groeide de kans op punten. Uiteindelijk wist hij die kans te verzilveren met een sterke negende plaats.
Na afloop was de Spanjaard tevreden met een resultaat dat hij vooraf zelf niet voor mogelijk had gehouden. "Door uiteindelijk alles goed te doen, kwamen we op de negende plaats uit. Als je me dat voor de race had gevraagd, had ik gezegd dat het erg onwaarschijnlijk was." In de slotfase moest Sainz nog hard verdedigen tegen een aandringende Franco Colapinto.
Carlos Sainz in gevecht met Franco Colapinto.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Met hulp van blauwe vlaggen, de inhaalmodus en een slimme verdediging wist Sainz zijn positie te behouden. "Ik heb me aan het einde goed verdedigd tegen Colapinto, spelend met de blauwe vlaggen en de inhaalmodus. Hij had een nieuwe set mediumbanden en ik reed op sterk versleten banden, dus ja, ik ben tevreden", vertelde hij.
Toch blijft Sainz realistisch over de huidige prestaties van Williams. Volgens hem moet het team op meerdere fronten verbeteren voordat het structureel voor punten kan vechten. "We weten dat we te langzaam zijn in vergelijking met waar we willen staan. Een deel daarvan komt door het gewicht van de auto, dat we moeten verminderen. Maar een heel belangrijk deel is ook de downforce die we moeten verbeteren.
Betrouwbaarheid
Daarnaast is volgens Sainz ook de betrouwbaarheid nog een probleem, verwijzend naar teamgenoot Alexander Albon die de race in China niet eens kon starten. "We hebben niet de meest betrouwbare auto. Alex kon vandaag opnieuw niet eens starten. Eerlijk gezegd moeten we een stap vooruit zetten, want we hebben te veel problemen op te veel gebieden."
De Madrileen gaf toe dat het rijden momenteel nog weinig plezier oplevert omdat het tempo simpelweg ontbreekt. "Ik ga zo langzaam dat het niet echt leuk is. Ik doe gewoon wat ik kan met wat we hebben. Ik had niet het tempo om Isack Hadjar en de rijders voor mij bij te houden. We zitten nog altijd vier of vijf tienden achter het middenveld." Toch hoopt Sainz dat de eerste punten van het seizoen een positieve impuls geven aan het team in Grove. "Ik hoop dat deze twee punten iedereen motiveren om terug naar de fabriek te gaan en alles te geven, want we staan niet waar we wilden staan en ook niet waar we hadden gezegd dat we dit seizoen zouden staan."
Na meerdere gemiste sessies door betrouwbaarheidsproblemen was het bovendien belangrijk dat hij eindelijk een volledige race kon rijden. Daardoor kan hij zijn engineers nu voor het eerst een compleet beeld geven van de auto in racesituatie. "Vandaag werkte alles zoals verwacht. Hopelijk kan ik het team nu mijn eerste echte indruk van de auto in raceomstandigheden geven, dus echte feedback. Dat moet ons helpen om ons te richten op de afstelling en andere zaken."
