Sainz zag P4 in kwalificatie Japan aankomen: "Wel blij met performance"

Het hele Formule 1-weekend in Japan had Ferrari moeite om een snelle rondetijd neer te zetten en ook in de kwalificatie lukte het team het niet om mee te doen voor de topposities. Carlos Sainz was met een vierde tijd de beste Ferrari-coureur, wat gezien de afgelopen races een lichte teleurstelling is. Toch is de Spanjaard niet ontevreden. "Na VT3 zagen we al dat we niet de pace uit VT1 hadden en we wisten dat het moeilijk was in de kwalificatie een stap te zetten. Lando [Norris] was voor ons twee tienden sneller. Dat is veel te veel op Suzuka, want hier zijn de gaten normaal kleiner", vertelt Sainz na afloop van de kwalificatie. "Ik heb wel een paar goede rondjes gereden. Ik ben wel blij met mijn performance."

Waar Ferrari vorige race in Melbourne nog een dubbelzege pakte, lijkt dat in Japan een onmogelijke opgave. "Dit is een circuit waar wij niet de snelsten zijn. We weten wel hoe dat komt, dus het komt wel goed", verzekert Sainz, die in Q3 ook nog problemen kende met zijn gaspedaal die wat 'zachter' aanvoelde. "Dat was de hele sessie zo. Ik moest er gewoon niet de hele tijd aan denken. Het was 'maar' een zacht pedaal, het was niet iets risicovols."

Op race pace zag Ferrari er in VT3 goed uit, maar Sainz is er niet zeker van of daarmee ook goede prestaties in de Grand Prix haalbaar zijn. "We weten nog steeds niet of we er goed of slecht voor staan. Ik hoop dat we in de race het gevecht aan kunnen gaan, want in de kwalificatie was dat gewoon onmogelijk", legt de rijder uit. "Het zou leuk zijn als Lando, ik, Fernando Alonso en de Mercedessen voor het podium kunnen vechten. Dat gaat een interessant gevecht worden."

Winnen is volgens Sainz niet mogelijk. "Ik denk dat Red Bull op ruwer asfalt en in de mediumsnelheidbochten jammer genoeg van een ander niveau is. Ze hebben ook een betere downforce", verklaart de Madrileen. "Je ziet aan de rondetijden dat zij sneller zijn."