Sainz na P2 vol vertrouwen: "Hebben snelheid om race te winnen"

Ferrari kwam goed uit de verf in de drie vrije trainingen in de aanloop naar de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix. In de droge vrijdagse trainingen waren Charles Leclerc en Carlos Sainz het snelste en dat beloofde veel goeds met het oog op de kwalificatie, die eveneens onder droge omstandigheden werd afgewerkt. Toen de strijd om pole-position eenmaal was losgebarsten, maakte Ferrari inderdaad een prima indruk. Na de eerste run van Q3 had Sainz de voorlopige pole in handen en de Spanjaard wist zijn tijd met zijn tweede poging zelfs nog aan te scherpen. Toch greep hij uiteindelijk naast de pole-position, want George Russell dook na het vallen van de vlag nog 0.044 seconde onder zijn tijd.

Sainz geeft Russell de credits voor de pole-position, maar ook erkent hij dat zijn laatste poging in Q3 niet helemaal foutloos was. "Absoluut, ik voel me beter en beter met iedere race en iedere kwalificatiesessie die ik afwerk", antwoordde hij op een vraag of hij zich steeds meer op zijn gemak voelt in de Ferrari F1-75. "Vandaag dacht ik dat ik de snelheid had voor pole-position, maar we verloren het in de laatste sector doordat de auto enkele keren uitbrak. Maar mijn felicitaties zijn voor George, want hij moet aan het einde een behoorlijk goede ronde gereden hebben. Wij trekken morgen vanaf P2 ten strijde."

Sainz heeft zich dus verzekerd van een plek op de eerste startrij en ziet teamgenoot Charles Leclerc achter hem aansluiten op de derde startplek. Zo heeft Ferrari goed geprofiteerd van de problemen bij Max Verstappen, die vanaf P10 moet starten, en de matige kwalificatie van Sergio Perez, die zelfs buiten de top-tien moet plaatsnemen. Op papier ziet het er dus goed uit voor Ferrari om in Hongarije te strijden om de overwinning, maar Sainz benadrukt dat de snelheid van Mercedes een vraagteken is. "Ja, ik denk dat we de snelheid hebben om te winnen", zegt Sainz met overtuiging. "De start en het managen van de banden zullen natuurlijk zoals altijd een sleutelrol spelen. De snelheid van Mercedes is voor ons een beetje een vraagteken en we moeten afwachten hoe de race morgen gaat verlopen. Als we ze bij de start kunnen pakken, dan is dat beter, maar ik denk dat we een spannende race tegemoet gaan."

Video: Sainz moet pole in Hongarije aan Russell laten