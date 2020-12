Sainz niet bang bij Ferrari 'opgevreten en uitgespuugd' te worden

Bij de Scuderia volgt Sainz de naar Aston Martin vertrekkende Sebastian Vettel op. De Duitser kende een sterke start bij Ferrari, maar moest de afgelopen twee seizoenen toezien hoe hij de controle over het team verloor. De komst van Charles Leclerc in 2019 deed Vettel weinig goed en afgelopen mei werd wereldkundig gemaakt dat de viervoudig wereldkampioen het team aan het einde van het seizoen zou verlaten.

Vettel zelf noemde zijn avontuur bij Ferrari een mislukking, maar die woorden en de manier waarop de Italianen de Duitser aan de kant hebben gezet, hebben Sainz niet aan het twijfelen gebracht over zijn keuze. “Ferrari is niet een team dat zijn coureurs opvreet en vervolgens weer uitspuugt”, aldus de 26-jarige coureur. “Als je naar de carrière van Vettel kijkt... Welke coureur zou niet – net als hij – vijf jaar bij Ferrari hebben willen doorbrengen? Het langste dat ik bij een team zat was twee jaar, dus als Ferrari een team is dat coureurs verslindt, wat zijn Renault, Toro Rosso en al die andere teams dan?”

Vervolgens maakt Sainz de vergelijking tussen de periode van Vettel en Fernando Alonso bij Ferrari. “Alonso heeft ook vijf jaar bij Ferrari gezeten. Dat lijkt niet op een team dat coureurs verslindt, maar meer op een cyclus. Natuurlijk wil ik bij Ferrari ook zo’n periode hebben, er een zelfde omgeving als bij McLaren van maken. Ik heb die ervaring en ik hoop dat ik een vergelijkbaar of zelfs beter team om me heen kan verzamelen als bij McLaren. Daar ga ik mijn best voor doen.”

Sainz dankt McLaren voor de afgelopen twee seizoenen. “McLaren heeft me in staat gesteld om de beste versie van mezelf te ontwikkelen. Ik ben een betere versie van de coureur die ik was bij Toro Rosso en Renault. De stabiliteit van een tweejarig contract heeft me in staat gesteld om als coureur beter te worden en me meer aan te passen aan de auto, er meer uit te halen. Ik ben erg blij en erg dankbaar voor de afgelopen twee jaar.”