Carlos Sainz reed vorig seizoen zelf nog voor het team uit Woking en kwam toen op het circuit geregeld de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc tegen. Na het vertrek van Vettel naar Aston Martin bemachtigde de Spanjaard het Ferrari-stoeltje naast Leclerc en dit seizoen komt hij regelmatig zijn voormalige team tegen. De strijd tussen de twee oudste teams in de Formule 1 is dit seizoen zelfs nog heviger dan vorig jaar, het verschil is momenteel slechts 15 punten in het voordeel van McLaren.

Ook op Silverstone waren de Ferrari’s en McLarens aan elkaar gewaagd. Waar Leclerc kon profiteren van de aanrijding tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en lang de leiding in handen had, kreeg Sainz het niet ver daarachter aan de stok met de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Net als in eerdere races was Sainz niet in staat om een van de oranje wagens in een rechtstreeks gevecht te verslaan en dat had vooral te maken met de uitstekende snelheid op de rechte stukken van de MCL35M. “Helaas is het me nu al een paar keer overkomen dat ik achter een McLaren vastzit en niet in staat ben om ‘m passeren”, zei Sainz nadat hij in het kielzog van Ricciardo als zesde was geëindigd. “Het is geen nieuws, ze hebben een zeer hoge snelheid op de rechte stukken en veel vermogen bij het uitkomen van bochten. Het is waarschijnlijk een van de moeilijkste auto's om in te halen.”

Wat niet echt meehielp was een compleet mislukte pitstop van Sainz, waardoor hij tien seconden langer in de pitstraat stilstond dan strikt noodzakelijk. Die tien seconden betekenden uiteindelijk dat Sainz tot het einde achter Ricciardo zou blijven hangen. “Ja, helaas zaten we de hele race een stapje achter Ricciardo”, vervolgde Sainz. “Eerst op de medium [band] en daarna wisten we hem eigenlijk te overvleugelen met een heel sterk tempo, maar helaas moest ik na de trage pitstop weer achter hem gaan rijden. Op de harde band was het nog moeilijker om hem in te halen. Het voelde gewoon alsof die harde band op hoge snelheid de last van de vuile lucht niet aankon en ik veel meer onderstuurde, waardoor ik hem niet kon bijhouden.”