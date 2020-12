Sainz: 'Outer circuit' Bahrein op de grens van wat gevaarlijk is

Het zogenaamde 'outer circuit' lijkt zoals vooraf al verwacht chaos in de hand te werken. Zo werd het tijdens de Formule 2-kwalificatie behoorlijk hectisch en kwamen Mick Schumacher en Roy Nissany zelfs met elkaar in aanraking. Tijdens de Formule 1-trainingen bleek het bij vlagen ook dringen geblazen en dus vreest Sainz met name voor de kwalificatie op zaterdag.

Sainz wil in gesprek met FIA: "Zitten nu op de grens"

"We gaan er in de rijdersbriefing nog wel over praten. We moeten namelijk voorkomen dat het echt gevaarlijk wordt, want we zitten nu op de grens van wat gevaarlijk is", laat hij na afloop van de tweede vrije training in Bahrein weten. "Het is link. Ik bedoel, we proberen er natuurlijk allemaal zo veilig en zo verstandig mogelijk mee om te gaan, maar dit circuit geeft ons gewoon extra uitdagingen wat betreft het managen van al het verkeer."

Sainz wijst zoals gezegd vooral naar de tweede sector, het smalle verbindingsstuk tussen de rechte stukken. "Ik denk dat de coureurs en teams al wel enkele ideeën aan de FIA hebben gegeven, waarmee we het vooral rond die chicane in de middelste sector veiliger kunnen maken. We moeten een oplossing vinden omdat we in mijn optiek nu op de grens werken."

Ook Russell vreest chaos op 'outer circuit'

De Spanjaard is niet de enige Formule 1-coureur met twijfels over de veiligheid van het outer circuit, of beter gezegd over het gebrek daaraan. Zo gaf Max Verstappen al aan dat de tweede sector 'link' is en bleek snelste man George Russell ook nog niet echt te spreken over de lay-out. "Het is geen gemakkelijk circuit om het nog voorzichtig uit te drukken. Het zal in de kwalificatie wel erg krap worden en ik verwacht dat de race helemaal chaos wordt."

VIDEO: Alles wat je moet weten over het F1-weekend op het 'outer circuit' in Bahrein