Ferrari verraste zaterdag door de pole-position te pakken voor de Grand Prix van Italië. Over één ronde was Carlos Sainz slechts dertien duizendsten van een seconde sneller dan Max Verstappen om de eerste startplek voor de 53 ronden tellende race op te eisen. Voor die race spreken de statistieken echter niet in het voordeel van Ferrari, aangezien de RB19 van Red Bull dit seizoen tot nu toe alle races heeft gewonnen. Met name op het gebied van bandenmanagement weet Verstappen vaak een voordeel te pakken ten opzichte van de concurrentie.

Gevraagd of Ferrari realistisch gezien het gevecht met Verstappen kan aangaan, antwoordt Sainz: "Ik denk dat het kan gebeuren. Niks is onmogelijk, zeker als je vanaf P1 begint. Als ik een goede start heb, zal ik er alles aan doen om voor Max te blijven. Terugkijkend op dit jaar waren zij in 100 procent van de races sneller, duidelijk sneller. Dat geeft me het gevoel dat het helemaal niet makkelijk gaat worden en dat zij op een of andere manier gaan proberen om in te halen. Maar er zou iets kunnen gebeuren. Wij zouden een goede dag kunnen hebben en de zege pakken. Ik ga het gewoon proberen en ga er met een open geest in, rijden alsof ik de race wil winnen en dan aanpassen aan de omstandigheden en aan het racetempo van de rest."

Sainz voegt toe dat hij en zijn team de 'motivatie en energie' hebben om de zege te pakken. Hij benadrukt wel dat hij moet samenwerken met teamgenoot Charles Leclerc, aangezien zij in de beginfase met zijn tweeën in het voordeel zijn ten opzichte van Verstappen - tenzij Sergio Perez van de vijfde startplaats snel naar voren kan. "De auto voelt het hele weekend al erg goed, met name over één ronde", legt Sainz uit. "Ik zal niet liegen: van wat ik van de long runs heb gezien, wordt dat lastiger. Het is niet hetzelfde beeld als in de kwalificatie. Zodra je vijf of zes ronden op de banden hebt gereden en alles een beetje begint te slijten, dan komt die Red Bull er aan. Maar hopelijk kan ik een goede start hebben en Max en Checo achter ons houden en Charles' leven zo lastig mogelijk maken. Maar ik denk dat we goed als een team moeten samenwerken en ons best moeten doen. Het is een goede mogelijkheid, maar als we realistisch zijn, zou Red Bull sneller moeten zijn. We gaan het gewoon proberen om hun leven zo ingewikkeld mogelijk maken en proberen om de zege te pakken."

Een van de statistieken waar Sainz wel graag naar zal kijken, is het feit dat er sinds 2018 geen coureur in is geslaagd om de Grand Prix van Italië twee keer op rij te winnen. Zelf houdt Sainz zich er echter niet mee bezig, ook al was Verstappen de winnaar van vorig jaar. "Misschien moet je dat aan Max vragen? Ik geloof niet zo in statistieken en dit soort vloeken, of hoe je het ook noemt", geeft Sainz aan. "Op zondag wint degene die het het meest verdient en normaliter is dat degene die sneller is, tenzij er iets gebeurt. Ik ga gewoon proberen om diegene te zijn, degene die sneller is en alles voor elkaar krijgt." Maar, benadrukt Sainz, hij wil ook genieten van het moment, wetende dat tienduizenden tifosi hem zullen toejuichen. "[Ik wil] genieten van het starten van pole met Ferrari in Monza. Goede energie, goede sfeer. Ik wil er gewoon van genieten omdat het leuk gaat worden."

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië