Sainz oppermachtig naar F1-zege Mexico, Max Verstappen P6 na dubbele tijdstraf

Op maar liefst 2200 meter boven zeeniveau mochten de coureurs zondag aantreden voor deel twee van deze 'triple header'. De hoogte van het Autódromo Hermanos Rodríguez stelt teams ieder jaar voor een bijzondere uitdaging. Zo kunnen de formaties met nagenoeg de vleugelstanden van Monaco rijden, maar levert dat door de lagere luchtdichtheid alsnog topsnelheden op die aan Monza doen denken. Door de ijle lucht zijn er eveneens meer koelopening op de auto's nodig en moet de turbo harder werken. Minstens zo kenmerkend voor de Grand Prix van Mexico-Stad is de enorm lange en vaak enerverende run naar bocht 1. Met Carlos Sainz, Max Verstappen en Lando Norris in de eerste drie gridvakken beloofde de editie van 2024 geen uitzondering te vormen.

Snelle crash voor Tsunoda en Albon, knullige valse start voor Pérez

Sainz had zich met een snaarstrak optreden van pole-position verzekerd en vond Verstappen na een motorwissel uit zijn eigen pool en een verrassend goede kwalificatie naast zich op de eerste startrij. Bij het doven van de lichten kwam Verstappen iets beter van zijn plek dan Sainz, waarna de voormalig teamgenoten gebroederlijk naast elkaar over het rechte stuk raasden. Verstappen wist in de tweede fase voor de Ferrari-coureur te komen en vervolgens de leiding te claimen aan de binnenkant van de eerste bocht. Sainz kon er weliswaar nog even voor komen, maar dat kwam met name doordat de Madrileen aan de buitenkant eieren voor zijn geld koos en daardoor een stuk van de baan afsneed. Sainz gaf de positie derhalve terug aan Verstappen, om achter de Red Bull-coureur en voor Norris als tweede in te pikken.

Iets verder naar achteren ging het meteen mis voor Yuki Tsunoda. De Japanner was net als Williams-coureur Alexander Albon al meteen klaar in de eerste bocht. Tsunoda poogde de Thai aan de buitenkant te passeren, maar op dat moment bewoog Pierre Gasly in zijn Alpine juist iets naar links. Het bracht Albon in de sandwich, waarna hij het rechter achterwiel van Tsunoda raakte, met een stevige klap tot gevolg. Het leverde naast twee uitvallers ook meteen de eerste safety car van de dag op. Sergio Pérez vond zichzelf in het rijtje achter Bernd Mayländer als dertiende terug, maar lag onder het vergrootglas vanwege een valse start. De start an sich was goed van de thuisrijder, ware het niet dat hij behoorlijk ver voorbij zijn startvak stond. Zelf had Pérez dat overigens niet door. Toen het team hem attendeerde op de mogelijk valse start, luidde de reactie vanuit de cockpit nog: "Nee hoor, het was juist een hele goede start." De wedstrijdleiding dacht daar anders over en legde Pérez een tijdstraf van vijf seconden op.

Verstappen krijgt twintig seconden tijdstraf na duel met Norris

Bij de herstart ging Verstappen op het gas in het prachtige Foro Sol aan en wist hij Sainz in eerste instantie nog van het lijf te houden. De Limburger reed Sainz in de eerste ronde na de hervatting buiten de DRS-marge, maar de Ferrari-coureur vocht zich terug en sloeg met een geopende achtervleugel alsnog toe in ronde 9. "Wat kan ik met zo'n lege batterij en met deze domme motorstand?", liet de drievoudig wereldkampioen via de boordradio weten. Het gaf een ronde later ook meteen een uitgelezen kans aan Norris om zijn slag te slaan. De Brit probeerde het net zoals in Austin via de buitenkant en net zoals in Texas remde Verstappen extreem laat om de plek te behouden. Een belangrijk verschil was echter dat Norris er ditmaal wél voor zat bij de apex en dus het recht op de bocht had. Beide mannen belandden vervolgens naast het asfalt, waarbij Norris als eerste weer de baan op kwam.

Verstappen gaf zich nadien niet gewonnen en poogde enkele bochten later meteen terug te slaan. Daarbij gooide hij zijn auto aan de binnenkant, maar dwong hij Norris wederom naast de baan. Red Bull gaf de plek niet terug en dus kwamen de stewards in actie. Ze keken naar beide momenten van Verstappen en Norris, en besloten de WK-leider voor het eerste moment al een tijdstraf van tien seconden op te leggen. "Tien seconden? Dat is indrukwekkend", reageerde Verstappen zelf verontwaardigd. Het zou nadien nog erger worden voor de Red Bull-coureur, aangezien er nog eens tien seconden bij zouden komen voor 'leaving the track and gaining an advantage'. Verstappen had zodoende twintig seconden tijdstraf in te lossen en kon een goed resultaat vergeten.

Bekijk: GP Mexico: Zinderende gevechten tussen Sainz, Verstappen, Norris en Leclerc!

Dat laatste gold eveneens voor Fernando Alonso, wiens vierhonderdste Grand Prix-weekend door technisch malheur in de race slechts zestien ronden heeft geduurd. Het bracht nog altijd geen einde aan alle controverse, aangezien de blik meteen op die andere Red Bull-bolide kon. Pérez poogde Liam Lawson namelijk in te halen door voor een klein gaatje aan de binnenkant te gaan, maar zag de RB-coureur fel verdedigen. Het kwam tot contact, waarbij Pérez schade aan zijn vloer en sidepod opliep. "Wat doet die idioot, is hij wel helemaal goed?", riep Pérez gefrustreerd uit. Niet veel later zou hij zelf betrokken raken bij een nieuw incident, ditmaal door Lance Stroll bij een verdedigende actie naast de baan te dwingen. De stewards zouden al deze momenten echter zonder straf afdoen: no further action.

Sainz soeverein, Norris profiteert van foutje Leclerc met P2

Verstappen besloot de pijn in ronde 27 te pakken door de tijdstraffen bij zijn pitstop in te lossen. De pitstop duurde voor het gevoel van de Red Bull-monteurs een eeuwigheid met maar liefst 24 seconden, waardoor de man met startnummer 1 voor Pérez als vijftiende weer de baan opkwam. Hij begon nadien aan een verwoede inhaaljacht, daar waar Pérez inclusief schade kansloos achteraan bleef bungelen. Helemaal vooraan was het inmiddels ook tijd voor de pitstops, waarbij Norris het bal opende in ronde 31. Hij ruilde zijn mediums in voor een setje harde banden, waarna Leclerc dat voorbeeld een ronde later zou volgen. "Laten wij dan nog een ronde langer doorgaan", suggereerde Sainz. Ferrari nam echter geen enkel risico en haalde de Madrileen een ronde na diens teamgenoot ook naar binnen. De top-drie bleef derhalve onveranderd, met Sainz nog altijd als de onbedreigde leider.

De race leek daarmee in een plooi gevallen, al meldde George Russell op het moment dat donkere wolken het beeld in Mexico-Stad steeds meer bepaalden: "Ik zie een regendruppel op mijn vizier." Het bleek ditmaal niet om zweet te gaan, al zette de regen ook niet door. Sainz kon derhalve met overmacht de zege naar huis rijden, in een weekend dat hij volledig heeft gedomineerd. Leclerc leek het Ferrari-feest met een nieuwe één-twee te kunnen completeren, maar dat was buiten Norris gerekend. De Brit hengelde Leclerc ronde voor ronde binnen, waarna hij niet eens een daadwerkelijke aanval in hoefde te zetten. Bij het uitkomen van de laatste bocht verloor Leclerc namelijk bijna de controle over zijn Ferrari. Hij wist de rode bolide nog net uit de muur te houden, maar verloor de tweede plek logischerwijs wel aan Norris. De runner-up uit de WK-stand wist zodoende 18 punten mee te nemen uit Mexico, waarbij Leclerc het punt voor de snelste raceronde heeft opgepikt - ondanks een gelijktijdige poging van Pérez.

Achter de podiumfinishers waren de Mercedes-coureurs rondenlang druk met elkaar, al trok Lewis Hamilton uiteindelijk aan het langste eind voor P4. Achter Russell wist Verstappen de schade na zijn inhaaljacht nog enigszins te beperken door als zesde over de meet te komen. Hij heeft daardoor tien punten verloren ten opzichte van Norris in de strijd om het wereldkampioenschap, waar de kloof nu nog 47 stuks bedraagt. Achter de Limburger completeerden de verrassend sterke Kevin Magnussen, Piastri, Nico Hülkenberg en Gasly de top-tien. Pérez heeft een desastreus weekend voor eigen publiek afgesloten met een laatste plek - P17 - al was hij vooral druk met schelden op Lawson.

Het Formule 1-seizoen 2024 wordt volgende week alweer vervolgd met de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië.

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad