Sainz over opmerkelijke strategie in F1 Abu Dhabi: "Niks te verliezen"

In Abu Dhabi maakte Ferrari nog kans om P2 bij de constructeurs over te nemen van Mercedes en gezien de vorm van afgelopen weken leken zij goede kans te maken om daarin te slagen. Een tegenvallende kwalificatie voor Carlos Sainz maakte de situatie echter weer wat lastiger, omdat hij van de zestiende plaats moest komen. Hij boekte vooruitgang in de race, maar het team gokte het op een opvallende strategie en verloor daarmee niet alleen posities op de baan, maar ook die strijd met Mercedes. Het verschil? Slechts drie punten. Met name dat feit zit Sainz na de race dwars.

"Vandaag, de laatste twee weekenden en dit weekend in zijn algemeen zijn niet verlopen zoals ik had verwacht, of zoals we het seizoen hadden willen afsluiten", trapt Sainz af in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Ik ben eerlijk gezegd heel teleurgesteld. Niet blij, gezien hoe weinig het scheelde in het constructeurskampioenschap. Maar we zullen de koppen bij elkaar steken en kijken wat we vandaag beter hadden kunnen doen en wat er aan de hand was, want het tempo en het algemene gevoel in de auto waren niet goed."

In de race opteerde het grootste deel van het veld voor de tweestopper, waar Sainz het gokte op de eenstopper. De Spanjaard verloor daardoor veel terrein in de slotfase, maar Ferrari hoopte vooral nog op een safety car. Die kwam er niet, waardoor een laatste ronde op de zachte band - hij viel uiteindelijk uit - Sainz weinig opleverde. "We begonnen op de harde band in de verwachting dat deze ons aan de eenstopper zou helpen", legt de tweevoudig Grand Prix-winnaar uit. "We hebben dit jaar heel vaak gezien dat we enorm worstelen als we op de hardere compound starten. Dat was vandaag ook het geval. We hadden vanaf P16 niks te verliezen en we hebben het geprobeerd, maar uiteindelijk pakte het niet goed uit voor ons. Toen we doorhadden dat we weinig kans maakten om punten te scoren, besloten we te gokken op een safety car."

Veel geleerd

Dat heeft dus niet het gewenste resultaat opgeleverd, waarna nog wel de vraag blijft staan waarom hij uitviel met nog één ronde te gaan. "We hadden problemen met de krachtbron", verklaart Sainz. "Het had niet veel veranderd." Hij doelt daarmee uiteraard op die strijd met Mercedes, al is hij wel van mening dat de uitslag zo na 22 races 'terecht' is. "Wij hebben momenten gehad dat wij sneller waren en Mercedes had momenten dat zij sneller waren. Over het algemeen misschien wat [minder] betrouwbaarheid, maar over het algemeen hadden wij volgens mij de snellere auto, alleen waren zij een klein beetje constanter."

Uiteindelijk blikt Sainz tevreden terug op het seizoen 2023. "We hebben als team dit seizoen veel vooruitgang geboekt", meent de Spanjaard. "We hebben veel geleerd over deze auto en deze banden. We zijn het seizoen veel sterker geëindigd dan dat we deze begonnen waren. Dat is iets waar we op kunnen voortbouwen voor volgend jaar, waarin we hopelijk met een competitiever pakket komen."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Abu Dhabi