De introductie van het stratencircuit in Baku leverde in 2016 een weinig spectaculaire race op. Na veel chaos in de juniorklassen bleef het in de Formule 1 juist rustig. De jaren erna zou de Formule 1-race juist veel spektakel bieden met veel inhaalacties. Met die gedachte hoopte de Formule 1 met het sprintformat op nog meer vuurwerk in Azerbeidzjan, maar dat kwam er niet. In de sprintrace was het duel bij de start tussen Max Verstappen en George Russell het hoogtepunt terwijl de race op zondag in 51 ronden weinig actie te bieden had.

Het leidde tot kritiek van coureurs, die massaal naar het inkorten van de DRS-zone op start/finish wezen als oorzaak van het gebrek aan inhaalacties. Mercedes-teambaas Toto Wolff betwijfelde of het daaraan lag en stelde zelf dat het vooral aan de auto's ligt dat er weinig actie was, wat dus niet met een sprintrace op te lossen is.

Carlos Sainz wijst niet naar de DRS-zone als hoofdoorzaak, maar naar de mentaliteit van de coureurs. "We hebben allemaal de ervaring van de afgelopen jaren en we weten dat Baku meer te bieden heeft wanneer je het wat conservatiever aanpakt, aangezien sommige coureurs zullen crashen. Maar als we allemaal op die manier denken, wordt het een saaie race", legt Sainz uit. "Ik herinner me dat de race in 2016 ook zo was. We hadden allemaal chaos verwacht, maar het was een vrij saaie race. Dus het hangt er allemaal vanaf hoe de coureurs zich allemaal voelen."

Fundamenteel zwak punt

Voor Sainz was het geen geweldig weekend. Waar teamgenoot Charles Leclerc twee keer de snelste tijd noteerde in de kwalificatie, moest de 28-jarige Spanjaard het doen met de vierde en vijfde startplek. In de hoofdrace kwam hij er amper aan te pas en moest hij zelfs landgenoot Fernando Alonso in de Aston Martin voor zich dulden. Sainz geeft toe dat hij niet de snelheid had om mee te doen voor een podiumplek. "Als ik zie waar Fernando is geëindigd, zou hij denk ik hoe dan ook voor mij gefinisht zijn", stelt hij.

"Maar ja, niks nieuws. In de eerste stint op de mediums leek het alsof ik wat snelheid had teruggevonden. Toen we de harde band pakten, begon ik net als de rest van het weekend te worstelen. Toen moest ik gewoon de vijfde plek consolideren. Ik zat de hele tijd op het randje van een crash. Ik had het gevoel dat ik de controle over de auto verloor. Het was een behoorlijk lange race, een mentaal stressvolle race, maar ik kwam als vijfde over de streep. Ik weet zeker dat we zullen uitvogelen waarom dit weekend zo liep en ben ervan overtuigd dat we in Miami weer in vorm zullen zijn", aldus Sainz.

Ferrari was in Baku al sterker dan de voorgaande drie races, maar weet ook dat het nog een groot gat te overbruggen heeft als zij het Red Bull lastig willen maken. "We hebben nog veel werk te verzetten in de race", oordeelt Sainz. "Als je ziet hoeveel sneller we in de kwalificatie waren dan de Astons en dat zij vervolgens de hele race op zijn staart zitten, dat toont aan dat onze auto nog steeds een fundamenteel zwak punt heeft in racetrim. Ik verwacht dat we kleine stappen in de juiste richting zullen zetten. Het lijkt er in ieder geval op dat we qua kwalificatiesnelheid wat gevonden hebben. Maar de punten worden zondag verdeeld, we zullen daar hard aan werken."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan