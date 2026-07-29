Carlos Sainz onthult plannen voor F1-zomerstop en 30-jarige traditie
Carlos Sainz is van plan om de zomerstop van de Formula 1 ontspannend en trainend door te brengen met familie en vrienden op de Balearen
Carlos Sainz heeft zijn plannen voor de zomerpauze in de Formule 1 gedeeld en uitgelegd dat hij met zijn familie op de Balearen zal zijn.
Sainz finishte zondag als 18e en op twee ronden achterstand op de Hungaroring, in een race die werd gewonnen door Lando Norris van McLaren. De Grand Prix van Hongarije van de Spanjaard werd verder gehinderd door een botsing met Oscar Piastri terwijl hij op een ronde werd gezet, wat de McLaren coureur hinderde en resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden voor Sainz.
De 31-jarige gaat de zomerpauze in als 15e in het coureurskampioenschap met zes punten, met zijn Williams-teamgenoot Alex Albon op de 16e plaats met vijf punten. De renstal uit Grove zakte na de Grand Prix van Hongarije naar de negende plaats in het constructeurskampioenschap.
"Ik breng mijn zomer normaal gesproken door op de Balearen," zei Sainz tijdens een optreden in de podcast The Fast And The Curious. "Ik zal het grootste deel van mijn tijd op Mallorca doorbrengen. Mallorca is waar het zomerhuis van mijn ouders staat.
"Mijn hele familie gaat daar bijna een maand naartoe. Ze blijven daar, en ik kan er een paar weken naartoe om gewoon tijd door te brengen met de mensen van wie ik hou."
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Hoewel de pauze in augustus de coureurs de kans biedt om los te komen van de veeleisende F1-kalender, bevestigde Sainz dat hij een trainingsprogramma in zijn vrije tijd zal inpassen.
"Soms komt mijn vriendengroep tegen het einde, en doen we een soort trainingskamp voordat ik naar Zandvoort vlieg," voegde hij eraan toe. "Dan ga ik met de boot langs Ibiza en Menorca om een paar andere vrienden te bezoeken die ik daar op de eilanden heb. Eerlijk gezegd doe ik dat al 30 jaar, en dat is alles wat ik in de zomer doe."
Williams zal naar verwachting later dit jaar, rond de Grand Prix van Azerbeidzjan, grote upgrades introduceren.
F1 wordt na de zomerstop hervat met de Dutch Grand Prix op Zandvoort.
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