Carlos Sainz onthult Le Mans-ambitie voor leven na F1
Carlos Sainz heeft zijn ambitie onthuld om in de 24 uur van Le Mans te racen en mogelijk in GT3 uit te komen na zijn afscheid van Formula 1.
Carlos Sainz heeft een inkijkje gegeven in zijn toekomst na de Formule 1, waarbij hij zijn ambitie onthulde om deel te nemen aan de legendarische 24 uur van Le Mans.
De Williams-coureur, die momenteel een uitdagend seizoen 2026 doormaakt met de formatie uit Grove, sprak zich onlangs uit in de Team Torque-podcast met teamgenoot Alex Albon en besprak waar hij zichzelf over 10 tot 15 jaar ziet.
Toen hem werd gevraagd naar zijn langetermijnplannen, legde de Spaanse coureur uit: "Ik zie mezelf in een andere klasse rijden." Toen zijn teamgenoot doorvroeg of hij een 'checklist' met autosportdoelen had, was Sainz' antwoord direct: "Ik wil heel graag Le Mans doen."
Hoewel deelname aan de 24 uur van Le Mans, specifiek in de hoogste Hypercar-klasse, een grote ambitie blijft, opperde Sainz ook het idee van een GT3-programma met vrienden.
"Als je een goed GT3-team samenstelt waarvan ik weet dat ik er plezier mee zou hebben, dan zou ik daar plezier aan kunnen beleven," mijmerde hij.
De 31-jarige legde uit dat hij graag van autosport zou genieten vanuit een ander perspectief wanneer hij uiteindelijk stopt met F1. "Ik denk dat het er uiteindelijk om gaat dat je van autosport geniet vanuit een andere positie dan die waarin we vandaag zitten," blikte Sainz terug.
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Nu hebben we een verantwoordelijkheid, we hebben druk en we hebben een team waarvoor we moeten opkomen en resultaten moeten leveren, maar in de toekomst zouden we het gewoon voor onszelf kunnen doen. Autosport puur voor het plezier, wat volgens mij eigenlijk de gaafste sport is om te doen."
Dit komt te midden van een uitdagend seizoen voor Williams. Sainz staat momenteel 15e in het coureurskampioenschap met zes punten en zijn teamgenoot is 16e met vijf punten. Daardoor staat Williams negende in het constructeurskampioenschap met 11 punten.
De F1-paddock is nu in de zomerstop, maar wordt hervat met de Dutch Grand Prix op Zandvoort van 21-23 augustus.
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