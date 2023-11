Sainz ontdaan door gridstraf: “Had meer verwacht van de sport”

Het team van Ferrari had de stewards gevraagd of Sainz zonder straf naar zijn derde ‘energy store’ van het seizoen mocht wisselen. Die lieten vervolgens weten dat ze gezien de omstandigheden graag gehoor zouden geven aan het verzoek, maar dat de regels daar geen ruimte voor geven. Daarnaast zouden alle teams gevraagd zijn wat zij ervan zouden vinden als er een uitzondering zou worden gemaakt voor Sainz, en één team zou daar negatief op hebben geantwoord.

“Ik zou hier heel veel over willen zeggen, maar ik zal me proberen in te houden”, laat Sainz aan onder andere Motorsport.com weten op de vraag wat hij van de straf vindt. Daar laat hij het in eerste instantie bij en de persconferentie gaat verder. Maar als de coureur uit Madrid later gevraagd wordt of hij het geen waanzin vindt dat hij een straf heeft gekregen, reageert hij: “Het spreekt allemaal voor zich, niet? Er was duidelijk een probleem met de veiligheid van het circuit, waardoor mijn auto werd verwoest. Mijn monteurs zijn vijf uur bezig geweest om een compleet nieuwe auto te bouwen. En daarbovenop krijgen we nog een gridstraf van tien plaatsen. Voor iets waar wij niets aan konden doen. Ik ben simpelweg teleurgesteld. Maar niet verrast, want er zijn dit jaar al heel veel dingen voorgevallen die aantoonden dat de sport nog veel te verbeteren heeft.”

“Het verrast me dat de autosportbond niet de macht heeft om in geval van force majeure in te grijpen, om de regels te overrulen als zo duidelijk is dat de coureur en het team er compleet niets aan konden doen”, vervolgt hij. “De regels, de autosportbond, de teams… Ik had meer verwacht van de sport in deze situatie.”

“Natuurlijk zijn er dan ook nog concurrenten die willen dat ik een straf krijg”, zegt Sainz. ”Ergens verrast me dat, maar aan de andere kant zit ik lang genoeg in de sport om te begrijpen dat dit een business is. Er is zoveel geld gemoeid met de positie waarop je eindigt in het constructeurskampioenschap dat een team het niet zou nalaten om aan te dringen op een straf voor mij. Maar ik ben extreem teleurgesteld en eerlijk gezegd heel ontdaan over de hele situatie. Ik heb een erg slecht humeur hierdoor, want ik had meer verwacht van de sport in dit geval.”

Video: Carlos Sainz raakt omhoog gekomen putdeksel in Las Vegas