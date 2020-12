Masi verklaart uitstel onderzoek Sainz tot na GP Abu Dhabi

McLaren legde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi beslag op de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, maar kort na de race stonden er nog vraagtekens achter die klassering. De oorzaak daarvan was een mogelijk vergrijp van Sainz, die het verwijt kreeg dat hij onnodig langzaam reed bij het binnenrijden van de pits. De McLaren-coureur probeerde een gaatje te laten vallen naar teamgenoot Lando Norris, die vanwege een virtual safety car in dezelfde ronde als de Spanjaard naar de pits kwam. Sainz minderde daarom wat vaart, waarbij hij de Racing Point van Lance Stroll leek op te houden. De stewards stelden vrijwel direct een onderzoek in, om vervolgens dat onderzoek ondanks de weinige gebeurtenissen in Abu Dhabi uit te stellen tot na de race.

Uiteindelijk concludeerden de stewards dat Sainz door ietwat vaart te minderen slechts zes tienden van een seconde verloor, waardoor hij zijn zesde plaats op het Yas Marina Circuit mocht houden. McLaren behield hierdoor ook de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs. De stewards gingen bovendien mee in de redenering dat Sainz vaart minderde vanwege de drukte in de pits tijdens de virtual safety car. “Er waren data die wij echt moesten hebben, dus het duurde natuurlijk iets langer om dat te verkrijgen”, verklaarde Masi de reden voor het uitstellen van het onderzoek. “Daardoor was het makkelijker om er na de race, zodra we alle beschikbare informatie hadden, goed naar te kijken. Ook was het nuttig om de perspectieven van de betrokken coureurs te krijgen.”

Lance Stroll leek overigens tijdens de laatste race van het seizoen 2020 ook niet helemaal vrijuit te gaan in de pits. De Racing Point-coureur werd door zijn team op pad gestuurd terwijl Sainz langs kwam. De coureurs kwamen hierdoor naast elkaar terecht, waarbij Stroll op het oog rakelings langs een monteur van Alfa Romeo reed. Dat incident werd volgens Masi wel opgemerkt door de stewards, maar zij zagen daar geen vergrijp in. “Er is naar gekeken, maar het werd niet beoordeeld als een unsafe release”, aldus Masi.